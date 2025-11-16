خبرگزاری دولتی سانا گزارش داد پنج وسیله نقلیه نظامی اسرائیل روز یکشنبه به روستاهای حومه قنیطره در جنوب غربی سوریه یورش برده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - پنج وسیله نقلیه نظامی اسرائیل روز یکشنبه به یک روستا در حومه قنیطره در جنوب غربی سوریه  یورش بردند که آخرین نقض حاکمیت این کشور محسوب می‌شود.

خبرگزاری دولتی سانا (SANA) گزارش داد که یک گروه از نظامیان اسرائیلی متشکل از پنج وسیله نقلیه نظامی صبح زود به شهرک صیدا الجولان در جنوب قنیطره وارد شدند.

این رسانه گفت که نظامیان اسرائیلی همچنین به حومه روستای معریه در غرب استان درعا یورش بردند.

تجاوز‌های اسرائیل به قنیطره اخیراً تشدید شده و ساکنان محلی از پیشروی تل‌آویو به زمین‌های کشاورزی خود، نابودی صد‌ها هکتار از جنگل‌ها، دستگیری ساکنان و برپایی ایست‌های بازرسی نظامی شکایت دارند.

بر اساس داده‌های دولتی، ارتش اسرائیل از دسامبر ۲۰۲۴، بیش از ۱۰۰۰ حمله هوایی به سوریه و بیش از ۴۰۰ یورش مرزی به استان‌های جنوبی انجام داده است.

پس از کناره گیری بشار اسد در اواخر سال ۲۰۲۴، اسرائیل با تصرف منطقه حائل غیرنظامی‌شده، اشغال جولان سوریه را گسترش داد - اقدامی که نقض توافق جداسازی ۱۹۷۴ با سوریه محسوب می‌شود.

منبع: تی آر تی

برچسب ها: حمله اسرائیل به سوریه ، تحولات سوریه
تبادل نظر
