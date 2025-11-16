شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از اختلال در سایت ثبت نام ترمیم معدل دانش آموزان سخن گفت و از مسئولان درخواست رسیدگی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ترمیم معدل به دانش آموزان این امکان را می‌دهد که نمرات نهایی خود را بهبود ببخشند و به تبع آن شانس قبولی خود را در دانشگاه‌های پرطرفدار افزایش دهند. اما به شهروندخبرنگار ما دانش آموزانی که برای آزمون ترمیم معدل ثبت نام کردند؛ با مشکل اختلال در سایت مواجه شدند و دانش آموزان نمی‌توانند در این آزمون شرکت کنند.

وی با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

سلام خسته نباشید ببخشید من رشته علوم تجربی در نظام جدید دیپلم گرفتم. خرداد ماه برای امتحانات نهایی شرکت کردم؛ اما الان می‌خواهم معدلم را بگیرم نمی‌توانم حتی نمی‌توانم ثبت نام کنم و یا نمراتم را ببینم. لطفا پیگیری کنید چرا وارد سایت می‌شوید خراب و یا قفل است و نمی‌توانم معدلم را ببینم؟ لطفا تا زمان ثبت نام تمام نشده بررسی کنید. اما من می‌خواستم برای افزایش معدل ثبت نام کنم؛ به من گفتند می‌توانم ثبت نام کنم؛ اما حالا نمی‌شود لطفا پیگیری کنید.

