شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از اختلال در سایت ثبت نام ترمیم معدل دانش آموزان سخن گفت و از مسئولان درخواست رسیدگی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ترمیم معدل به دانش آموزان این امکان را می‌دهد که نمرات نهایی خود را بهبود ببخشند و به تبع آن شانس قبولی خود را در دانشگاه‌های پرطرفدار افزایش دهند. اما به شهروندخبرنگار ما دانش آموزانی که برای آزمون ترمیم معدل ثبت نام کردند؛ با مشکل اختلال در سایت مواجه شدند و دانش آموزان نمی‌توانند در این آزمون شرکت کنند.
وی با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار
سلام خسته نباشید ببخشید من رشته علوم تجربی در نظام جدید دیپلم گرفتم. خرداد ماه برای امتحانات نهایی شرکت کردم؛ اما الان می‌خواهم معدلم را بگیرم نمی‌توانم حتی نمی‌توانم ثبت نام کنم و یا نمراتم را ببینم. لطفا پیگیری کنید چرا وارد سایت می‌شوید خراب و یا قفل است و نمی‌توانم معدلم را ببینم؟ لطفا تا زمان ثبت نام تمام نشده بررسی کنید. اما من می‌خواستم برای افزایش معدل ثبت نام کنم؛ به من گفتند می‌توانم ثبت نام کنم؛ اما حالا نمی‌شود لطفا پیگیری کنید.

 

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

برچسب ها: ترمیم معدل ، دانش آموزان ، سوژه خبری
خبرهای مرتبط
مشکلات آزمون ترمیم معدل از زبان متقاضیان کنکور
رنجش پشت کنکوری‌ها از شرط عجیب شرکت در آزمون ترمیم معدل
شهروندخبرنگار ۶ بهمن ۱۴۰۳/ مشکلات آزمون ترمیم معدل از زبان متقاضیان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نگرانی مسافران از افزایش قیمت بلیت قطار رجا
نگرانی داوطلبان آزمون کیفیت بخشی آموزش و پرورش از بلاتکلیفی در استخدام
برگزاری مراسم چهارمین سوگواره و نمایشگاه زیر سایه مادر در محله شهر قائم قم + عکس
رنجش خانواده‌ها از عدم تعلق کارت امید مادر به نوزادان متولد سال ۱۴۰۴
گوشه‌هایی از درد و دل باغداران روستای حاجی کلا صنم در قائمشهر + فیلم
گلایه داوطلبان آزمون ترمیم معدل از اختلال در سامانه ثبت نام
آخرین اخبار
گلایه داوطلبان آزمون ترمیم معدل از اختلال در سامانه ثبت نام
گوشه‌هایی از درد و دل باغداران روستای حاجی کلا صنم در قائمشهر + فیلم
نگرانی مسافران از افزایش قیمت بلیت قطار رجا
رنجش خانواده‌ها از عدم تعلق کارت امید مادر به نوزادان متولد سال ۱۴۰۴
نگرانی داوطلبان آزمون کیفیت بخشی آموزش و پرورش از بلاتکلیفی در استخدام
برگزاری مراسم چهارمین سوگواره و نمایشگاه زیر سایه مادر در محله شهر قائم قم + عکس
نگرانی کارگران شرکت سایپا یدک از تاخیر در تبدیل وضعیت
ریزش پل کشاورزان روستای بکیشه شوشتر را به دردسر انداخت + عکس
ابراز نگرانی رانندگان از جاده نا ایمن هریس
رنجش دوستداران کتاب و کتابخوانی از عدم فعالیت کتابخانه ملی بصورت شبانه روزی
گزارش تصویری از سومین آرامستان جهان اسلام در شیراز