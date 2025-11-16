رئیس‌جمهور «قانون موافق‌نامه چهارچوب همکاری در زمینه حمل و نقل راه‌آهن (ریلی) بین وزارت راه و شهرسازی دولت جمهوری اسلامی ایران و وزارت حمل و نقل و زیرساخت دولت جمهوری ترکیه» را جهت اجرا به وزارت راه و شهرسازی ابلاغ کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ پزشکیان در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون موافقت‌نامه چهارچوب همکاری در زمینه حمل و نقل راه‌آهن (ریلی) بین وزارت راه و شهرسازی دولت جمهوری اسلامی ایران و وزارت حمل و نقل و زیرساخت دولت جمهوری ترکیه» را که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ یکم اسفندماه ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۷ آبان ۱۴۰۴ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، با تأیید بند (۳-۴) ماده (۴) موافقت‌نامه مطابق اصل (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد، جهت اجرا به وزارت راه و شهرسازی ابلاغ کرد.

با توجه به اصل ۱۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجرای مفاد موافقت‌نامه منوط به انجام تشریفات مندرج در ماده (۱۶) موافقت‌نامه یادشده می‌باشد.

 

برچسب ها: همکاری ریلی ، مسعود پزشکیان
خبرهای مرتبط
پزشکیان در شورای راهبردی وزارت دفاع:
ظرفیت‌های وزارت دفاع و نیرو‌های مسلح می‌تواند کمک بزرگی به ساماندهی ناترازی‌ها کند
تماس تلفنی پزشکیان با استاندار سیستان و بلوچستان؛ پیگیری آخرین جزئیات پروژه‌های عمرانی
پزشکیان: کتاب و کتابخوانی گره از مشکلات می‌گشاید
پزشکیان: تشکیل سازمان بهینه‌سازی قدمی عملی برای رفع ناترازی و سامان‌دادن یارانه‌هاست
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
خطای مجدد رژیم صهیونیستی جنگ دوم نیست بلکه جنگ پایانی است/ نابودی صهیونیست‌ها به‌‎دست خودشان محقق می‌شود
عراقچی: درخواست از ایران برای مذاکره مجدداً آغاز شده است/ دیپلماسی همچنان راهکار نهایی است
صفحه نخست روزنامه‌ها - یکشنبه ۲۵ آبان
خطیب‌زاده: آمریکا برای یک مذاکره نتیجه محور آماده نیست
عراقچی: ایران به دنبال منطقه‌ای قوی و مبتنی بر فهم مشترک، برادری و صلح است
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای نظارت بر تأسیسات هسته‌ای مورد حمله واقع شده ایران، باید رویه داشته باشد
معاون اول رئیس‌جمهور به روسیه سفر می‌کند
تعهد ارزی سنوات گذشته شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران رفع شد
وزیر خارجه با معاون سیاسی رئیس مجلس لبنان دیدار کرد
بقائی: با حمله به ایران، نمی‌توان به فرآیند مذاکره دیگر دل بست
آخرین اخبار
بقائی: با حمله به ایران، نمی‌توان به فرآیند مذاکره دیگر دل بست
رحیمی مظفری: مسئولان آرامش مردم را با سخنان نسنجیده بر هم نزنند
فرمانده کل ارتش: به طور مستمر ارتقاء مولفه‌های قدرت دفاعی را دنبال می‌کنیم
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای نظارت بر تأسیسات هسته‌ای مورد حمله واقع شده ایران، باید رویه داشته باشد
خطیب‌زاده: آمریکا برای یک مذاکره نتیجه محور آماده نیست
وزیر خارجه با معاون سیاسی رئیس مجلس لبنان دیدار کرد
معاون اول رئیس‌جمهور به روسیه سفر می‌کند
عراقچی: درخواست از ایران برای مذاکره مجدداً آغاز شده است/ دیپلماسی همچنان راهکار نهایی است
تعهد ارزی سنوات گذشته شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران رفع شد
عراقچی: ایران به دنبال منطقه‌ای قوی و مبتنی بر فهم مشترک، برادری و صلح است
صفحه نخست روزنامه‌ها - یکشنبه ۲۵ آبان
خطای مجدد رژیم صهیونیستی جنگ دوم نیست بلکه جنگ پایانی است/ نابودی صهیونیست‌ها به‌‎دست خودشان محقق می‌شود
مهاجرانی: هرگونه خطای دشمن، با پاسخ شدیدتر مواجه می‌شود
پزشکیان: تشکیل سازمان بهینه‌سازی قدمی عملی برای رفع ناترازی و سامان‌دادن یارانه‌هاست
پزشکیان: کتاب و کتابخوانی گره از مشکلات می‌گشاید
تماس تلفنی پزشکیان با استاندار سیستان و بلوچستان؛ پیگیری آخرین جزئیات پروژه‌های عمرانی
رویکرد سازمان انرژی اتمی بر سیاست «در‌های باز، نوآوری‌های باز» متمرکز است
بخشنامه تهیه و تنظیم لایحه بودجه ۱۴۰۵ ابلاغ شد
المپیاد بین‌المللی ترکیبیات، پلی بین فرهنگی و عرصه‌ای برای دیپلماسی علمی است
نشست فعالان اقتصاد دیجیتال با سران قوای سه‌گانه
زندگی آسان و اثرگذار با کنار گذاشتن تشریفات و تجملات امکان‌پذیر است
هشدار ایران نسبت به پیامد‌های تحرکات نظامی آمریکا در منطقه کارائیب