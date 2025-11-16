باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، در جلسه کابینه و در پاسخ به سوال بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی درباره تصویب طرح ترامپ در شورای امنیت و با تأکید بر تداوم مخالفت با تشکیل کشور فلسطینی، گفت: «موضع ما علیه ایجاد هرگونه کشور فلسطینی در هر نقطه‌ای تغییر نکرده است. غزه خلع سلاح خواهد شد و حماس یا به‌راحتی یا به‌سختی از سلاح خود خلع خواهد شد.»

وی در ادامه از یسرائیل کاتز، وزیر جنگ اسرائیل، انتقاد کرد.

او به طور غیرمستقیم، اما صریح به وزیر جنگ حمله کرد و رفتار‌های او را نامناسب خواند. نتانیاهو اعلام کرد که کاتز بیش از حد توییت می‌کند، به دنبال جمع‌آوری اعتبار برای خود است و بدون هماهنگی لازم تصمیم‌گیری می‌کند.

وی بر لزوم هماهنگی تمام انتصابات امنیتی، از جمله انتصاب دادستان جدید نظامی، با دفتر نخست‌وزیر تأکید کرد.

ریشه‌های تنش در کابینه جنگ

گزارش‌ها از تداوم تنش بین نتانیاهو و کاتز در هفته‌های اخیر حکایت دارد. منابع نزدیک به نخست‌وزیر ادعا می‌کنند وزیر جنگ طوری رفتار می‌کند که گویی تصمیمات مهم امنیتی را به تنهایی گرفته است. بر اساس این ادعاها، کاتز حتی در مورد حملات در یمن و ایران نیز پیش از دیگران اطلاعیه صادر می‌کند، به گونه‌ای که نخست‌وزیر اخبار را از طریق رسانه‌ها دنبال می‌کند.

منابع آگاه همچنین از انتصاب دادستان جدید ارتش توسط کاتز، بدون هماهنگی با دفتر نخست‌وزیر، به عنوان یکی دیگر از عوامل تنش یاد کردند.

نتانیاهو در پایان با اشاره به فضای انتخاباتی پیش رو، هشدار داد: «در سال انتخابات هستیم و برخی وزرا تلاش می‌کنند با نمایش و توییت برای خودشان محبوبیت جمع کنند.»

منبع: وای نت