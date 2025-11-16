نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، در جلسه کابینه بر تداوم مخالفت با تشکیل کشور فلسطینی تاکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، در جلسه کابینه و در پاسخ به سوال بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی درباره تصویب طرح ترامپ در شورای امنیت و با تأکید بر تداوم مخالفت با تشکیل کشور فلسطینی، گفت: «موضع ما علیه ایجاد هرگونه کشور فلسطینی در هر نقطه‌ای تغییر نکرده است. غزه خلع سلاح خواهد شد و حماس یا به‌راحتی یا به‌سختی از سلاح خود خلع خواهد شد.»

وی در ادامه از یسرائیل کاتز، وزیر جنگ اسرائیل، انتقاد کرد.

او به طور غیرمستقیم، اما صریح به وزیر جنگ حمله کرد و رفتار‌های او را نامناسب خواند. نتانیاهو اعلام کرد که کاتز بیش از حد توییت می‌کند، به دنبال جمع‌آوری اعتبار برای خود است و بدون هماهنگی لازم تصمیم‌گیری می‌کند.

وی بر لزوم هماهنگی تمام انتصابات امنیتی، از جمله انتصاب دادستان جدید نظامی، با دفتر نخست‌وزیر تأکید کرد.

ریشه‌های تنش در کابینه جنگ

گزارش‌ها از تداوم تنش بین نتانیاهو و کاتز در هفته‌های اخیر حکایت دارد. منابع نزدیک به نخست‌وزیر ادعا می‌کنند وزیر جنگ طوری رفتار می‌کند که گویی تصمیمات مهم امنیتی را به تنهایی گرفته است. بر اساس این ادعاها، کاتز حتی در مورد حملات در یمن و ایران نیز پیش از دیگران اطلاعیه صادر می‌کند، به گونه‌ای که نخست‌وزیر اخبار را از طریق رسانه‌ها دنبال می‌کند.

منابع آگاه همچنین از انتصاب دادستان جدید ارتش توسط کاتز، بدون هماهنگی با دفتر نخست‌وزیر، به عنوان یکی دیگر از عوامل تنش یاد کردند.

نتانیاهو در پایان با اشاره به فضای انتخاباتی پیش رو، هشدار داد: «در سال انتخابات هستیم و برخی وزرا تلاش می‌کنند با نمایش و توییت برای خودشان محبوبیت جمع کنند.»

منبع: وای نت

برچسب ها: کابینه اسرائیل ، بنیامین نتانیاهو ، انتخابات اسرائیل
خبرهای مرتبط
ادعای جنجالی وزیر افراطی اسرائیلی: چیزی به اسم مردم فلسطین وجود ندارند!
۴۴ درصد از صهیونیست‌ها با عفو نتانیاهو مخالفند
اعتراض گسترده در تل‌آویو و حیفا علیه کابینه رژیم صهیونیستی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
فوران آتشفشان در جنوب غربی ژاپن و پرتاب خاکستر تا ارتفاع ۴۴۰۰ متر
گامی به‌سوی ثبات یا بازتعریف توازن منطقه‌ای؟ 
درگیری خشونت‌آمیز در جریان اعتراضات «نسل زد» مکزیک
ادعای جنجالی وزیر افراطی اسرائیلی: چیزی به اسم مردم فلسطین وجود ندارند!
بازداشت مقام سابق سازمان ملل در فرودگاه تورنتو در پی تحقیقات مرتبط با جنایات اسرائیل
هتلی در استانبول پس از مرگ مشکوک گردشگران بر اثر مسمومیت تخلیه شد
روسیه برای میانجی‌گری بین پاکستان و طالبان اعلام آمادگی کرد
نخست وزیر سابق اوکراین: آمریکا به طور فعال به دنبال جایگزینی برای زلنسکی است
طرح صلح ترامپ؛ سبز برای اشغال ، قرمز برای ویرانی
دو کشته در پی حمله مسلحانه در حمص سوریه
آخرین اخبار
اوشاکوف: توافق‌های آلاسکا همچنان معتبر هستند
ژاپنی‌ها در مورد واکنش نظامی به چین در مورد تایوان اختلاف‌نظر دارند
بازداشت شهرک‌نشین اسرائیلی به اتهام انتقال اطلاعات به ایران
آمریکا در تلاش برای حذف انرژی روسیه از بازار اروپا و جایگزینی آن با منابع گازی خود
هتلی در استانبول پس از مرگ مشکوک گردشگران بر اثر مسمومیت تخلیه شد
طرح صلح ترامپ؛ سبز برای اشغال ، قرمز برای ویرانی
گامی به‌سوی ثبات یا بازتعریف توازن منطقه‌ای؟ 
بازداشت مقام سابق سازمان ملل در فرودگاه تورنتو در پی تحقیقات مرتبط با جنایات اسرائیل
هشدار چین به فیلیپین درباره توقف اقدامات تحریک‌آمیز در دریای جنوبی چین
فیدان: آنکارا آماده پذیرش مسئولیت در غزه است و خواستار پایان اشغال است
دستکم ۵۷ پهپاد اوکراینی در طول شب بر فراز مناطق روسیه سرنگون شدند
ادعای جنجالی وزیر افراطی اسرائیلی: چیزی به اسم مردم فلسطین وجود ندارند!
فوران آتشفشان در جنوب غربی ژاپن و پرتاب خاکستر تا ارتفاع ۴۴۰۰ متر
درگیری خشونت‌آمیز در جریان اعتراضات «نسل زد» مکزیک
نخست وزیر سابق اوکراین: آمریکا به طور فعال به دنبال جایگزینی برای زلنسکی است
مادورو: ونزوئلا آماده دفاع در برابر هر تهدیدی است
دو کشته در پی حمله مسلحانه در حمص سوریه
روسیه برای میانجی‌گری بین پاکستان و طالبان اعلام آمادگی کرد
واژگونی دو قایق حامل ده‌ها پناهجو در سواحل لیبی
گفتگوی پوتین و نتانیاهو درباره برنامه هسته‌ای ایران
سفر هیاتی از وزارت صنعت طالبان به ایران
حزب چپ آلمان خواستار پایان سرکوب جنبش‌های طرفدار فلسطین شد
صعود کوهنوردان افغانستانی به قله اسپیدچال در تهران
چین فروش تسلیحات آمریکا به تایوان را محکوم کرد
گزارش آکسیوس از خواسته‌های رژیم صهیونیستی در سفر آتی بن‌سلمان به واشنگتن
اعتراض گسترده در تل‌آویو و حیفا علیه کابینه رژیم صهیونیستی
نیرو‌های اسرائیلی به روستایی در درعای سوریه حمله کردند
تخلیه ساختمان یک شبکه تلویزیونی فرانسوی به دلیل هشدار بمب
لبنان از رژیم صهیونیستی به شورای امنیت شکایت می‌کند
پیشروی ارتش سودان و بازپس‌گیری دو منطقه در مرکز این کشور