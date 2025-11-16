مراسم بدرقه زائرین دانشجو، هم‌زمان با آغاز مرحله رسمی اعزام دانشگاهیان به سرزمین وحی، امروز یکشنبه ۲۵ آبان ماه با حضور رئیس ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان، مدیران کاروان‌ها و خانواده‌های دانشجویان در فضای معنوی در فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از پایگاه اطلاع رسانی لبیک، در این مراسم حجت الاسلام والمسلمین سید محمد طاهری رئیس ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان، مدیران کاروان‌ها و خانواده‌های دانشجویان حضور داشتند.

فضای مراسم با دعای خیر خانواده‌ها، رنگ و بویی خاص و روحانی یافت و اشک شوق و احساسات معنوی بسیاری از دانشجویان و همراهان آنان به این حال‌وهوا جلوه‌ای ویژه بخشید.

مسئولان کاروان نیز در توضیح مراحل سفر، اهمیت حفظ روحیه معنوی، انس با قرآن، رعایت شئون اخلاقی و استفاده از فرصت‌های ناب شب‌های مدینه و مکه را یادآور شدند.

در ادامه و پس از انجام مراحل اداری و آماده‌سازی گروه‌ها، زائرین دانشجو در میان بدرقه صمیمانه مسئولان و خانواده‌ها، راهیِ نخستین مرحله سفر خود شدند تا در مدینه منوره، سفر نورانی‌شان را آغاز کنند. مراسم امروز، به‌عنوان نخستین حرکت رسمی اعزام دانشگاهیان، نقطه شروع دوره جدید زیارت دانشجویان به سرزمین وحی محسوب می‌شود.

این اعزام در حالی انجام شد که مسئولان فرهنگی نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها ابراز امیدواری کردند که ثمرات معنوی این سفر، در بازگشت دانشجویان در قالب فعالیت‌های فرهنگی، اخلاقی و اجتماعی در محیط دانشگاه متجلی شود و پیام‌آور تحول و بالندگی معنوی در فضای علمی کشور باشد.

اعزام دانشجویان به سرزمین وحی، نه‌تنها یک حرکت زیارتی بلکه یک مسیر تحول‌آفرین در زندگی معنوی جوانان دانشگاهی است؛ مسیری که می‌تواند در عمق‌بخشی به بینش دینی، تقویت هویت اعتقادی و شکل‌گیری روحیه معنوی آنان نقشی بنیادین ایفا کند.

امسال ۱۲۲ هزار نفر برای عمره عتبات دانشگاهیان ثبت‌نام‌کردند که ۸ هزار نفر اعزام می‌شوند و سفر عمره از امروز ۲۵ آبان آغاز شده و تا ۲۷ آذر ادامه دارد.

نخستین کاروان عمره دانشجویی از بیستمین دوره عمره دانشگاهیان، سال گذشته پس از وقفه ۹ ساله دوم بهمن ماه از مشهد مقدس و تهران راهی سرزمین وحی شدند.

در مجموع ۱۳۰ هزار نفر برای اعزام نام‌نویسی کرده بودند که با برگزاری مراسم قرعه‌کشی عمره دانشگاهیان اسامی بیش از چهار هزار نفر از دانشگاهیان انتخاب و اعلام شد.

