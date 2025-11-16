باشگاه خبرنگاران جوان ـ سعید اوحدی، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، در مراسم اختتامیه رویداد ملی «شهدا در نگاه نسل نو» که در استان اصفهان برگزار شد، ابتدا با اشاره به اینکه جنایت اخیر رژیم صهیونیستی در جریان جنگ ۱۲ روزه یک تجاوز آشکار بوده است، افزود: اگر اینها به دنبال تجهیزات هسته‌ای بودند چرا جوانان ما، افسرن ما و زنان و کودکان ما را به شهادت رساندند؟ این یک واقعیت است که دشمن با هدف تضعیف قدرت دفاعی و ایجاد رعب در جامعه، اقدام به هدف قرار دادن مردم بی‌گناه و فرماندهان نظامی کرده است، اما چنانچه شاهد بودیم، این اقدامات نه‌تنها خللی در اراده ملت وارد نکرد بلکه انسجام ملی را نیز تقویت کرده است.

اوحدی با یادآوری شهادت فرماندهان نظامی و نخبگان دفاعی از جمله سرداران سلامی و ربانی و همچنین شهدای استان اصفهان مانند شهید صدری و شهید باقری، تأکید کرد: شهادت مسلم عنایتی و همسر باردارش نجمه کریمی در مسیر نجف‌آباد، و همچنین رایان قاسمیان کودک دوماهه را فراموش نمی‌کنیم؛ این جنایت‌ها نشان می‌دهد هدف دشمن ایجاد فشار روانی بر مردم و متوقف‌کردن قدرت دفاعی کشور بوده است.

رئیس بنیاد شهید، حمله به زندان اِوین و صدا و سیمای جمهوری اسلامی را از مصادیق «جنایت جنگی» دانست و ادامه داد: دشمن تصور می‌کرد با این اقدامات، مردم ناراضی به خیابان‌ها خواهند آمد، اما ملت ایران با حضور گسترده خود، حمایت دوباره از نظام و رهبری را نشان دادند. همین اقدامات نشان می‌دهد که امروز بار مسئولیت ما بیشتر و سنگین‌تر از گذشته است. البته که مردم به خیابان‌ها آمدند، اما با شعار «مرگ بر اسرائیل» و در حمایت از رهبری.

اوحدی با اشاره به سخنان اخیر رهبری درباره «دفاع مقدس ۱۲روزه»، تاکید کرد: همانطور که مقام معظم رهبری نیز فرمودند؛ دشمن هم‌اکنون تکنیک‌های خود را تغییر داده است، پس نیاز است تا بیشتر از گذشته، آگاه و هوشیار باشیم.

وی درخصوص پاسخ موشکی ایران و توان دفاعی کشور، اضافه کرد: در این عملیات بیش از ۵۰۰ موشک به سمت مراکز نظامی و امنیتی رژیم صهیونیستی، شلیک شد و ساختمان‌های مهمی، چون داوینچی، وایزمن و بنی‌برک کاملاً تخریب شدند. دشمن برای مقابله با این حجم آتش، بیش از ۱۰ میلیارد دلار برای لایه‌های پدافندی خود هزینه کرد، اما نتوانست مانع قدرت موشکی ایران شود.

رئیس بنیاد شهید، «تغییر تاکتیک دشمن» را از جنگ سخت به جنگ شناختی دانست و گفت: بیش از ۴۰۰ شبکه تلویزیونی با هزینه‌های کلان در حال عملیات روانی علیه مردم ایران هستند؛ اگر دیروز ریزپرنده‌های دشمن، نظامیان و مردم ما را هدف قرار داد، امروز ریزپرنده‎های دشمن، ذهن و روح جوانان ما را هدف قرار خواهد داد تا شاید استقامت و آگاهی ملت ایران را خدشه‌دار کند.

اوحدی، مجددا با اشاره به مظلومیت شهدای اخیر، از جمله پنج مادر شهید و ده‌ها کودک و نوجوان، تأکید کرد: در زمان جنگ ۱۲ روزه، مدعیان حقوق بشر کجا بودند؟ نه صدایی شنیده شد و نه محکومیتی صورت گرفت.

۳۴ دانش‌آموز، شهید شدند و ۱۶۲ زن مقاوم و ایثارگر را در این جنگ داشتیم. همه این عزیزان سرمایه و افتخار کشور هستند.

وی در پایان بر ضرورت گسترش فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه تأکید کرد و گفت: امیدواریم هرآنچه از حقانیت شهدا قابل آموختن به ما است با لطف و عنایت پروردگار، بیاموزیم و فرهنگ شهادت را، همانطور که در گذشته به جهانیان نشان دادیم، در آینده هم ثابت کنیم.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی دولت