باشگاه خبرنگاران جوان - بازیگر نقش «تمنا» در سریال «دشتستان» درباره چگونگی و چرایی بازی در این نقش گفت: این دومین همکاری من با آقای امیر بشیری در مقام کارگردان است. پیش‌ازاین او نمایشی به اسم «کلنل» را روی صحنه برد که من آنجا بازی کرده بودم. دوستی با او لذت‌بخش است.

سیامک صفری افزود: درباره حضورم در «دشتستان» باید یادآور شوم که متن کار اولین چیزی است که یک بازیگر با آن مواجه می‌شود و وقتی متن این قصه را اولین بار خواندم ویژگی‌های جذابی داشت؛ فضا، شخصیت‌ها، داستان، نوع روایت و فانتزی بودن کار جالب بود و همه این‌ها برای من کافی بود که علاقه‌مند شوم و به‌راحتی و با فراغ بال و علاقه این همکاری را قبول کنم و همراه شوم.

وی ادامه داد: نقشی که به من پیشنهاد دادند شخصیتی به نام «تمنا» بود. «تمنا» در روند داستان آدم بدی نیست، اما رند و دندان‌گرد است و می‌خواهد چیزهایی را به‌راحتی و مفت به دست بیاورد، به همین دلیل محلی را که دارد با اجاره دادن تبدیل به منبع درآمد کرده است.

صفری توضیح داد: رابطه «تمنا» و دانشجویانی که در قصه هستند، ساده است و این‌ها ساکنان آن خوابگاه دانشجویی هستند که به دانشگاه اجاره داده شده است و تمنا همه چیز را تحت نظر دارد، ولی در مسیر داستان این رابطه تغییر شکل می‌دهد. آن هم زمانی که دانشجویان کنجکاوی می‌کنند و در این میان رازی برملا می‌شود و مشکل دیگری را بین «تمنا» و دانشجویان رقم می‌زند که داستان را جذاب می‌کند. شکل روایت و نوع نوشته‌های آقای نقایی، نویسنده «دشتستان» این گونه است که موقعیت‌های کمیک خلق می‌کند و بازیگر نیازی ندارد که تلاش مضاعفی کند تا پیاز داغ را زیاد کند. بر این اساس در موقعیت‌ها لحن روایت شیرین است و کنجکاوی بیننده را برمی‌انگیزد.

این بازیگر تلویزیون تصریح کرد: آنچه در «دشتستان» برای من جذاب بود این رنگ‌آمیزی خوب نویسنده درباره شخصیت‌ها بود. اینکه هرکدام ویژگی، خواسته و خلق‌وخوی خودشان را دارند و این رنگ دادن به آدم‌ها و تنوع ایجاد کردن وقتی کنار هم قرار می‌گرفت، متن را جذاب می‌کرد. امیر بشیری هم موفق شده بود تا به‌خوبی این موضوع را با انتخاب بازیگران و هدایت ایشان به‌درستی پیش ببرد. درنهایت باید دید نظر مخاطب چیست و صبر کرد تا اتفاقات شکل بگیرد؛ تصورم این است که مخاطب علاقه‌مند خواهد شد. همواره این‌گونه است که کاری که بابتش زحمت کشیده شده است انتظارات را برآورده می‌سازد.