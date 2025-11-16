سرپرست کاروان ایران در بازی‌های کشور‌های اسلامی ریاض در مورد نتایج کاروان و جایگاه ایران در جدول مدالی توضیحاتی را ارائه داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد تابع سرپرست کاروان ایران در بازی‌های کشور‌های اسلامی ۲۰۲۵ ریاض در مورد نتایج کاروان تا نهمین روز رسمی بازی‌ها بیان کرد: نتایج کسب شده با توجه به سطح بازی‌ها و مسابقاتی که تاکنون برگزار شده است، دور از انتظار نبود. آنچه که پیش بینی کرده بودیم، در حال رسیدن به آن هستیم. با توجه به اینکه در این بازی‌ها برخی رشته‌ها با کسب سهمیه، شرکت کرده‌اند بهترین‌ها حضور دارند و همین باعث شده سطح رقابت در برخی رشته‌ها بالا باشد.

او ادامه داد: درست است ۵۷ کشور مسلمان در این بازی‌ها حضور دارند، اما برخی ورزشکاران جایگاه ویژه‌ای را در المپیک، قهرمانی جهان، بازی‌های آسیایی و بازی‌های اروپایی دارند. ورزشکاران ایران هم با حریفان خوبی رقابت دارند و شرایط برای آنها هم آسان نیست و هر رقابت سختی خودش را دارد.

تابع در پاسخ به این پرسش که کشتی همیشه روند مدال آوری کاروان را تغییر می‌دهد بنابراین باید منتظر شروع رقابت‌های کشتی باشیم، تاکید کرد: ما رقابت‌های کشتی آزاد و فرنگی ووشو و روز دوم تکواندو را هم داریم. با توجه به روند مدال آوری که کشتی دارد علاقمندان به این رشته منتظر هستند که رقابت‌های کشتی آغاز شود. قهرمانان المپیک ایران در این بازی‌ها هستند، اما از آن طرف قهرمانان جهان و المپیک کشور‌های دیگر هم شرکت کرده‌اند بنابراین کار برای کشتی‌گیران ما هم آسان نخواهد بود و سختی‌های خود را دارد. شاید این بازی‌ها، نوعی جام جهانی کوچک در کشتی باشد همانطور که این مسئله را در فوتسال هم شاهد بودیم. امیدوارم بهترین اتفاق برای کشتی‌گیران ایران رخ دهد.

سرپرست کاروان ایران در پاسخ به این پرسش که جایگاه ایران را در جدول رده‌بندی مدالی چطور می‌بیند؟ گفت: جایگاه ایران تا امروز سوم است، اما بازی‌ها هنوز ادامه دارد. ما شانس برای افزایش مدال‌ها و تغییر جایگاهمان در رنکینگ را داریم، اما باید ببینیم در ادامه بازی‌ها چه اتفاقاتی رخ می‌دهد.

تابع در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه پیش‌بینی می‌کند ایران در این دوره از بازی‌ها به چه جایگاهی برسد؟ گفت: اجازه بدهید پیش‌بینی نکنیم و روند بازی‌ها را دنبال کنیم. همانطور که شانس مدال برای ما وجود دارد این شانس را برای کشور‌های دیگر هم می‌توان قائل بود. ورزشکاران ما همه توان خود را گذاشته‌اند تا بهترین نتیجه را بگیرند و امیدوارم این نتیجه خوب به ارتقای جایگاه ایران منجر شود. این چیزی است که ما و مردم ایران انتظار داریم.

برچسب ها: بازی های کشور های اسلامی ، کاروان ایران
