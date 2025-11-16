آخرین وضعیت ضریب نفوذ اینترنت در کشور

باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، هرچند وقت یک‌بار گزارشی از ضریب نفوذ اینترنت ثابت، سیار و تلفن همراه در کشور منتشر می‌کند و در گزارشی که اخیرا توسط این سازمان منتشر شده، وضعیت اینترنت ثابت و سیار و وضعیت شبکه ارتباطی کشور مورد بررسی واقع شده است.

بر اساس این گزارش، ضریب نفوذ اینترنت پهن باند ثابت از ۱۲.۹۳ درصد در تابستان سال ۱۴۰۳ به ۱۲.۸۴ درصد در تابستان سال جاری رسیده است. همچنین درباره ضریب نفوذ پهن باند سیار باید گفت در تابستان سال گذشته (۱۴۰۳) از ۱۳۶.۸۲ به ۱۴۰.۷۳ در تابستان سال ۱۴۰۴ رسیده است که حکایت از رشد ۲.۸۶ درصدی در این حوزه دارد.

در بخش دیگری از این گزارش به تعداد خانوار تحت پوشش شبکه فیبرنوری اشاره شده است که طبق آمار ارائه شده در سه ماه دوم سال جاری هشت میلیون و ۷۰۹ و ۸۷ خانوار تحت پوشش این فناوری قرار گرفته‌اند.

همچنین طبق داده‌های منتشر شده به وضعیت شکایت ثبت شده در حوزه ثابت و سیار در سامانه ۱۹۵ هم پرداخته شده است که ۲۸ درصد شکایت‌ها متعلق به تلفن ثابت بوده و ۲۱ درصد شکایت‌ها به تلفن همراه و ۵۱ درصد به مشترکین پهن باند (ثابت و سیار) تعلق دارد.

تعداد سایت‌های ۵ G اپراتور‌های ارتباطی تا تابستان سال جاری نیز اعلام شده که بر اساس آن به ترتیب ۱۲۲۷ و ۱۱۵۳ سایت نسل پنجم متعلق به اپراتور اول و دوم تلفن همراه بوده که در کشور ایجاد شده است.