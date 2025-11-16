باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

لازمه جنگ شناختی در مسلح شدن به سواد رسانه‌ای است + فیلم

در جنگ شناختی باید سلاح سواد رسانه در دست داشته باشیم.

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت الاسلام راجی، استاد حوزه و دانشگاه در برنامه «راه نو» از شبکه افق سیما گفت: در جنگ شناختی باید سلاح سواد رسانه در دست داشته باشیم.

مطالب مرتبط
لازمه جنگ شناختی در مسلح شدن به سواد رسانه‌ای است + فیلم
young journalists club

پاسخ شهید سلیمانی به چرایی دشمنی با آمریکا + فیلم

لازمه جنگ شناختی در مسلح شدن به سواد رسانه‌ای است + فیلم
young journalists club

ماجرای انهدام میگ ۲۵ عراق در دفاع مقدس ۸ ساله + فیلم

لازمه جنگ شناختی در مسلح شدن به سواد رسانه‌ای است + فیلم
young journalists club

نسخه‌پیچی کارشناس مزدور برای آمریکایی‌ها در خلیج فارس؛ تجویز حمله به نیرو‌های نظامی ایران! + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
بارش‌ها از دهم‌ آذرماه به سمت ایران حرکت می‌کند + فیلم
۷۵۱۸

بارش‌ها از دهم‌ آذرماه به سمت ایران حرکت می‌کند + فیلم

۲۵ . آبان . ۱۴۰۴
توقیف نفتکش متخلف توسط سپاه در دنیا + فیلم
۱۱۵۷

توقیف نفتکش متخلف توسط سپاه در دنیا + فیلم

۲۵ . آبان . ۱۴۰۴
ماجرای تلخ شهادت شهید طهرانی مقدم + فیلم
۱۰۶۹

ماجرای تلخ شهادت شهید طهرانی مقدم + فیلم

۲۵ . آبان . ۱۴۰۴
نسخه‌پیچی کارشناس مزدور برای آمریکایی‌ها در خلیج فارس؛ تجویز حمله به نیرو‌های نظامی ایران! + فیلم
۹۷۷

نسخه‌پیچی کارشناس مزدور برای آمریکایی‌ها در خلیج فارس؛ تجویز حمله به نیرو‌های نظامی ایران! + فیلم

۲۵ . آبان . ۱۴۰۴
روش ساده خانگی برای از بین بردن حشرات داخل خاک گلدان + فیلم
۸۲۸

روش ساده خانگی برای از بین بردن حشرات داخل خاک گلدان + فیلم

۲۵ . آبان . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.