\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062d\u062c\u062a \u0627\u0644\u0627\u0633\u0644\u0627\u0645 \u0631\u0627\u062c\u06cc\u060c \u0627\u0633\u062a\u0627\u062f \u062d\u0648\u0632\u0647 \u0648 \u062f\u0627\u0646\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062f\u0631 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u00ab\u0631\u0627\u0647 \u0646\u0648\u00bb \u0627\u0632 \u0634\u0628\u06a9\u0647 \u0627\u0641\u0642 \u0633\u06cc\u0645\u0627 \u06af\u0641\u062a: \u062f\u0631 \u062c\u0646\u06af \u0634\u0646\u0627\u062e\u062a\u06cc \u0628\u0627\u06cc\u062f \u0633\u0644\u0627\u062d \u0633\u0648\u0627\u062f \u0631\u0633\u0627\u0646\u0647 \u062f\u0631 \u062f\u0633\u062a \u062f\u0627\u0634\u062a\u0647 \u0628\u0627\u0634\u06cc\u0645.\n