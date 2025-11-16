رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ با اشاره به دستگیری ۲ مرد تبعه خارجی به اتهام قتل یک جوان گفت: عمو و برادرزاده به جرم قتل هموطن خود دستگیر شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ سردار علی ولیپور گودرزی، رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت: با دریافت گزارشی مبنی بر فقدان دختری ۱۷ ساله تبعه یکی از کشورهای همسایه مقیم تهران، موضوع به طور ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس قرار گرفت.
وی افزود: به دنبال اعلام شکایت خانواده این دختر پروندهای در دادسرای مربوطه تشکیل شد و تیمی از مأموران پلیس آگاهی رسیدگی به ماجرا را آغاز کردند. در نخستین گام استعلامهایی از پزشکی قانونی، بیمارستانها و مراکز بهزیستی انجام شد، اما نشانی از دختر نوجوان به دست نیامد.
سردار گودرزی ادامه داد: در ادامه مأموران با اقدامات اطلاعاتی دریافتند دختر ۱۷ ساله از سوی پسری ۲۶ ساله که هموطن و از آشنایان خانوادگی آنان، بود، اغفال شده و با برنامه ریزی قبلی از خانه گریخته است.
این مقام ارشد انتظامی تصریح کرد: تحقیقات ادامه داشت تا اینکه اطلاعاتی به دست آمد مبنی بر اینکه عمو و برادر این دختر او را پیدا کرده و به یکی از خانههای اقوامشان در محدوده میدان شوش منتقل کردهاند، اما این موضوع را به پلیس اطلاع ندادهاند. همین امر باعث شد فرضیه وقوع جنایت در ذهن کارآگاهان تقویت شود.
سردار گودرزی گفت: در پی این سرنخها تیمی از کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی با هماهنگی قضائی و تحت مراقبتهای نامحسوس موفق شدند دختر نوجوان به همراه عمویش و برادرش را در حوالی میدان شوش دستگیر کنند.
وی ادامه داد: در جریان بازجوییها عموی دختر نوجوان لب به اعتراف گشود و از جنایتی هولناک پرده برداشت. وی گفت که وقتی متوجه شدیم دختر برادرم در مخفیگاه پسر جوان در ساوجبلاغ است همراه برادرزادهام به آنجا رفتیم نیمه شب وارد باغ شدیم و پس از درگیری با او با چاقو چندین ضربه به او زدیم و به قتل رساندیم. سپس دختر را به تهران آوردیم تا وسایلش را جمع کند و قصد داشتیم از کشور فرار کنیم که دستگیر شدیم.
رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ افزود: با اعتراف صریح متهمان تیم جنایی بلافاصله به محل جنایت در ساوجبلاغ اعزام شد و جسد پسر جوان را در باغ مورد نظر کشف کرد. جسد برای بررسیهای تخصصی به پزشکی قانونی منتقل شد و متهمان برای ادامه تحقیقات و تفهیم اتهام به دادسرای استان البرز تحویل داده شدند.
