رئیسجمهور ازبکستان در نشست هفتم رؤسای دولتهای آسیای مرکزی،توسعه زیرساختها و ادغام افغانستان در پروژههای انرژی و حملونقل منطقهای را برای امنیت و پیشرفت پایدار این منطقه حیاتی خواند.
شوکت میرضیایف در این نشست که با حضور رهبران پنج کشور آسیای مرکزی برگزار شد، بر اهمیت تمرکز بر پروژههای استراتژیک از جمله ساخت و نوسازی نیروگاهها، خطوط انتقال برق، بزرگراهها، راهآهنها و پایانههای مرزی تأکید کرد.
وی مسیرهای ترنس-کاسپین و راهآهن چین-قرقیزستان-ازبکستان را از اولویتهای اصلی برای اتصال منطقه به اروپا و آسیا عنوان کرد و پیشنهاد تشکیل شورای معاونان نخستوزیران برای هماهنگی پروژههای زیرساختی را ارائه داد.
رئیسجمهور ازبکستان با اشاره به نقش کلیدی افغانستان در توسعه منطقه، خواستار ادغام این کشور در پروژههای زیرساختی، انرژی و حملونقل به عنوان بخشی جداییناپذیر از سیاست منطقه شد.
میرضیایف همچنین بر توجه به مسائل محیطزیستی تأکید و پیشنهاد کرد سالهای ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۶ به عنوان «دهه اقدامات عملی برای استفاده بهینه از منابع آب» تعیین شود. وی خواستار مشارکت فعال افغانستان در بهرهبرداری مشترک از منابع آب حوضه آمودریا شد.
این نشست با هدف بررسی همکاریهای منطقهای در حوزههای امنیت، انرژی، حملونقل و محیطزیست برگزار شد و بر ضرورت هماهنگی سیاستها برای مقابله با تهدیدات منطقهای و مدیریت منابع طبیعی تأکید کرد.