بنیاد شهید و امور ایثارگران اعلام کرد: صدور کارت‌های صلیب سرخ، کهنه سربازان، معیشت، غرامت و … برای آزادگان سرافراز یک دروغ مهندسی شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ موضوع اعطای کارت‌هایی بین‌المللی با عناوین مختلف اعم کارت صلیب سرخ، کهنه سربازان، کارت معیشت، کارت غرامت و … به آزادگان سرافراز در ماه‌های اخیر بار‌ها و بار‌ها و به عناوین مختلف در بین جامعه ایثارگری تکرار شده است و عزیزان آزاده نیز بعضا پیگیر دریافت چنین کارت‌هایی هستند.

همزمان با طرح اولیه این اخبار در ماه‌های گذشته بنیاد شهید و امور ایثارگران با حساسیت فراوان پیگیر این موضوع شد و حتی برای اطمینان این عزیزان از نهاد‌های بین‌المللی نظیر دفتر صلیب سرخ جهانی در تهران نیز استعلام گرفته شد که همگی وجود چنین کارت‌هایی را از اساس تکذیب کردند و بنیاد نیز متعاقبا دروغ بودن این شایعات را به استحضار جامعه ایثارگری رساند.

این پیگیری‌ها همچنین نشان داد در برخی پیام‌های ادعایی نام آقای امیر شریعتی یکی از آزادگان سرافراز «ایران ایر» مطرح و به نقل از ایشان گفته می‌شود که کارت‌های مزبور دو سال قبل از طریق هوایی وارد ایران شده است! که البته این آزاده گرانقدر در تماسی با بنیاد شهید و امور ایثارگران این ادعا و نقل قول از ایشان را کذب محض دانست.

پیگیری‌های دیگر نیز موید این مساله است که دست‌هایی خصوصا از سوی برخی عوامل خارج‌نشین و ضدانقلاب در تلاش برای ایجاد دو قطبی‌های کاذب بین جامعه ایثارگری به ویژه آزادگان ارجمند هستند و در موضوع کارت‌های ادعایی با تشویق به تجمع و اعتراض به شدت فعال شده‌اند که البته این تحرکات از سوی دستگاه‌های نظارتی زیر رصد مداوم قرار دارد. بنیاد شهید و امور ایثارگران بار دیگر از جامعه ایثارگری خاصه آزادگان سرافراز درخواست کرد که در برخورد با شایعاتی اینچنین با هوشیاری و آگاهی کامل همچون گذشته راه را بر هرگونه سواستفاده احتمالی ببندند.

منبع: بنیاد شهید و امور ایثارگران 

