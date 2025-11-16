حضور ایران در نمایشگاه صنعت افغانستان؛ هیاتی از وزارت بازرگانی عازم کابل شد

باشگاه خبرنگاران جوان- سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل از ورود هیئتی بلندپایه از بازرگانان و مدیران اتاق بازرگانی ایران برای شرکت در نمایشگاه صنعت و بازرگانی کابل خبر داد.
بر این اساس، هیئت اعزامی شامل مدیران اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و همچنین رؤسای اتاقهای استانهای مرزی با افغانستان است.
این نمایشگاه که از ۲۶ تا ۲۹ آبان ماه در کابل دایر است، بستری برای تقویت روابط اقتصادی، معرفی ظرفیتهای تولیدی و صنعتی، و ایجاد فرصتهای تازه سرمایهگذاری بین افغانستان و کشورهای منطقه است.
جمهوری اسلامی ایران در این دوره با ۴۰ غرفه و حضور ۱۰۰ بازرگان، بزرگترین سالن نمایشگاه را به خود اختصاص داده و محصولات و توانمندیهای تجاری خود را در معرض دید بازدیدکنندگان قرار خواهد داد.