حضور ایران در نمایشگاه صنعت افغانستان؛ هیاتی از وزارت بازرگانی عازم کابل شد

هیئتی متشکل از مدیران و بازرگانان ایرانی برای حضور در نمایشگاه صنعت و بازرگانی کابل و تقویت مناسبات اقتصادی وارد این شهر شدند.ایران با ۴۰ غرفه و ۱۰۰ بازرگان، بزرگ‌ترین سالن این نمایشگاه را در اختیار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان- سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل از ورود هیئتی بلندپایه از بازرگانان و مدیران اتاق بازرگانی ایران برای شرکت در نمایشگاه صنعت و بازرگانی کابل خبر داد.

بر این اساس، هیئت اعزامی شامل مدیران اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و همچنین رؤسای اتاق‌های استان‌های مرزی با افغانستان است.

این نمایشگاه که از ۲۶ تا ۲۹ آبان ماه در کابل دایر است، بستری برای تقویت روابط اقتصادی، معرفی ظرفیت‌های تولیدی و صنعتی، و ایجاد فرصت‌های تازه سرمایه‌گذاری بین افغانستان و کشورهای منطقه است.

جمهوری اسلامی ایران در این دوره با ۴۰ غرفه و حضور ۱۰۰ بازرگان، بزرگ‌ترین سالن نمایشگاه را به خود اختصاص داده و محصولات و توانمندی‌های تجاری خود را در معرض دید بازدیدکنندگان قرار خواهد داد.

برچسب ها: روابط ایران و افغانستان ، نمایشگاه صنعت ، وزارت بازرگانی
