باشگاه خبرنگاران جوان - کاظم غریب‌آبادی در پنل حقوقی کنفرانس بین‌المللی «حقوق بین‌الملل تحت تهاجم، تجاوز و دفاع» در پاسخ به اینکه ایران روند جاری را از منظر حقوقی چطور ارزیابی می‌کند؟، اظهارکرد: ایران شاهد دو تجاوز علیه خود بود؛ نخست تجاوز علیه تمامیت ارضی و دوم تجاوز علیه تاسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز خود که دومین مورد از مصادیق جدی‌ترین جنایات است.

وی با بیان اینکه رژیم عدم اشاعه بر اساس اصل عدم تجاوز بر تاسیسات هسته‌ای بنا شده است، ادامه داد: در تاریخچه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سابقه نداشته است که تاسیسات هسته‌ای مورد هجمه قرار گیرد، برخی تحت نظارت آژانس بوده‌اند، اما مهم‌ترین نظارت‌ها در ایران انجام شده است. هر گونه حمله علیه تاسیسات هسته‌ای فارغ از اینکه خراب کاری باشد، استفاده از قوه قهریه یا عملیات و ترور باشد، همگی مصادیق تهدید برای فعالیت‌های هسته‌ای کشور‌ها و تهدیدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی است.

معاون حقوقی و امور بین‌الملل وزیر امور خارجه تاکید کرد: همه تاسیسات هسته‌ای ایران که مورد حمله قرار گرفت تحت نظارت شدید آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای بود. امروز در این نشست آقای اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت که ایران همکاری گسترده با آژانس داشته است و راستی‌آزمایی بسیط از فعالیت هسته‌ای ایران شده است؛ لذا بسیاری از موضوعات اعم از غنی‌سازی و تاسیسات هسته‌ای ما تحت نظارت پادمان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بوده است.

غریب‌آبادی با اشاره به قطعنامه‌های متعدد در بافت حقوقی در کنفرانس عمومی شورای حکام و مجمع عمومی تصویب شده‌اند، ادامه داد: برخی از این قطعنامه‌ها در شورای امنیت تصویب شده‌اند و همگی هر حمله به تاسیسات هسته‌ای تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را منع می‌کنند. در کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی عدم استفاده از قوه قهریه را داشتیم. در عراق راکتور مورد حمله اسرائیل منجر به صدور قطعنامه شد. حتی نفس همین حمله تهدیدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی است. در سازمان ملل قرار بر این است که اگر چنین حوادثی رخ دهد گزارش آن به شورای امنیت داده شود. این همان درخواستی است که ایران داشت.

وی خاطر نشان کرد: باید تجاوز رخ داده به شورای امنیت سازمان ملل گزارش شود تا از تکرار مجدد این حملات توسط رژیم اسرائیل جلوگیری شود و این امر را باید آژانس پیگیری کند. اسرائیل رژیمی است که عضو هیچ توافق‌نامه عدم اشاعه‌ای نیست و آمریکا هم جزو اعضای دائم شورای امنیت است که ظرفیت هسته‌ای خود را افزایش می‌دهد و این فاجعه‌بار است.

معاون حقوقی و امور بین الملل وزیر امور خارجه عنوان کرد: دو کشور حمله کننده به تاسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز یران، یکی به صورت نامشروع تاسیسات هسته‌ای دارد و یکی دیگر به صورت نامشروع ظرفیت هسته‌ای خود را افزایش می‌دهد و تست‌های آزمایش هسته‌ای جدید نجام می‌دهد. اینها تهدید علیه صلح و امینت بین‌الملل است.

وی با اشاره به سکوت جامعه جهانی در مقابل حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به تاسیسات هسته‌ای صلح آمیز ایران، تاکید کرد: آنها کاملا در سکوت فرو رفتند و حمله علیه ایران را محکوم نکردند. حتی اجازه ندادند پیش‌نویس قطعنامه‌ای که ایران آن را مطرح کرد و توسط چندین عضو آژانس حمایت شد به سرانجام و تصویب برسد. این ساز و کاری است که فراروی ما است و شاهد قواعدی هستیم که اجازه نمی‌دهند قوانین اجرا شوند و اجرای قوانینی که خود تصویب کردند را مسدود می‌کنند.

غریب آبادی اظهار کرد: به شورای امنیت اجازه ندادند این حملات علیه تمامیت ارضی ایران را محکوم کند. این همان سیاست است. سیاست و نه قوانین اینجا مهره اصلی است؛ لذا اگر مناسبات خوبی با آنها دارید می‌توانید بروید و پشتیبانی آنها را داشته باشید، اما اگر سیاست مستقل دارید شما آدم بد ماجرا هستید حتی اگر همکاری کنید. این دلیل برای حمله به شما است و قطعنامه علیه شما تصویب می‌کنند و شما را تحت فشار برای همکاری قرار می‌دهند.

غریب‌آبادی در بخش دیگر سخنان خود با بیان اینکه ایران در زمینه بازدید از تاسیسات هسته‌ای که مورد حمله قرار نگرفتند با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری دارد، افزود: ما با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری داشتیم و دسترسی به آژانس برای بازدید از تاسیساتی که به آنها حمله نشده بود دادیم، اما دسترسی برای بازدید از محل‌های مورد هدف قرار گرفته ندادیم چراکه خودمان به آنجا دسترسی نداریم. آنجا تسلیحات عمل نکرده وجود دارد و به دلایل امنیتی این اجازه را ندادیم. آنها حمله کردند و الان می‌خواهند ببینید چقدر آسیب وارد شده است.

معاون حقوقی و امور بین‌الملل وزیر امور خارجه تصریح کرد: ما که در این برهه غنی‌سازی انجام نمی‌دهیم، آنها نگران چه هستند؟. پیش‌نویس قطعنامه‌ای در شورای حکام مطرح کردند. مطرح کردند که باید غنی‌سازی اورانیوم در ایران معلق شود، ایران بازفرآوری مجدد انجام ندهد و با حسن نیت وارد گفت‌و‌گو با پنج عضو به علاوه یک شورای امنیت شود. ایران در سه سال اخیر پروتکل‌های الحاقی را مستمرا اجرا کرده است و کد ۳.۱ اصلاح شده آژانس را نیز اجرا کرده است. آنها اصلا توجهی به این ملاحظات ندارند چراکه از نظرشان تعامل اصلا اهمیتی ندارد. می‌خواهند از ابزار و مکانیزم بین‌المللی برای فشار بر ایران استفاده کنند.

وی تاکید کرد: اگر دنبال تعامل باشند مسیر روشن است. ما باآژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری داریم و دسترسی بازرسی در پنج ماه اخیر به مراکز که مورد هدف قرار نگرفته بودند را دادیم و اطلاعات واقعی در اختیار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گذاشتیم. رژیمی که ادعا کرده است ایران دنبال ساخت بمب هسته‌ای است خود سه دهه است که درباره فانتزی بمب هسته‌ای ایران ترانه سرایی می‌کند. با اینکه ایران مورد هدف قرار گرفته است، اما همچنان اسرائیل می‌گوید ایران دنبال بمب هسته‌ای است. این واقعا مضحک است.

غریب‌آبادی در پایان سخنان خود بیان کرد: رژیم صهیونیستی خود کلاهک جنگی و تسلیحات اتمی دارد و در منطقه آشوب به پا کرده است و اعلام کرد زرادخانه سلاح کشتار جمعی در اختیار دارد، اما درباره فانتزی خود و هیجانی مبنی بر اینکه ایران به دنبال دست یافتن به بمب هسته‌ای است صحبت می‌کنند. این برنامه اصلی است که آنها به دنبال آن هستند.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی دولت