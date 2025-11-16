باشگاه خبرنگاران جوان- علی باقری،مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آغاز طرح جدید روادید کارگری برای اتباع خارجی خبر داد و گفت: این طرح از مهرماه برای ساماندهی اشتغال اتباع خارجی اجرایی شده است.

بر اساس این طرح، کارفرمایان تنها در صورتی مجاز به استخدام نیروی کار خارجی هستند که پس از معرفی فرصت شغلی به ایرانیان، موفق به جذب نیرو نشده باشند.

باقری همچنین از خروج حدود ۵۰۰ هزار تبعه غیرمجاز از بازار کار غیررسمی ایران از ابتدای سال جاری خبر داد و افزود: این افراد عمدتاً در بخش‌های خدماتی، کشاورزی و صنعتی فعالیت داشتند.

وی با اشاره به وجود ۴۴۰ هزار نیروی کار مجاز خارجی در کشور گفت: سهم اتباع مجاز از کل اشتغال کشور حدود ۲.۵ درصد است، در حالی که سهم اتباع غیرمجاز چندین برابر این مقدار برآورد می‌شود.

فرآیند صدور روادید و کارت کار

طبق این گزارش،پس از تأیید درخواست کارفرما، روادید کارگری برای وزارت امور خارجه ارسال و پس از تأیید نهایی، به کنسولگری ایران در کشور مبدأ ابلاغ می‌شود. تبعه خارجی پس از ورود به ایران می‌تواند با مراجعه به دفاتر کفالت، کارت کار ۹ ماهه دریافت کند. بر اساس دستورالعمل‌های سازمان تأمین اجتماعی،کارفرمایان موظف به بیمه نیروی کار خارجی خود هستند و بیمه حوادث نیز برای اتباع الزامی است.

به گفته باقری، مشکل جذب نیروی کار ایرانی در مشاغل سخت و ساده به دلایلی مانند حقوق و دستمزد، دوری مسافت و مشکلات کاری همچنان ادامه دارد.

همزمان، وحید گلی‌کانی، مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری تهران از افزایش ۷۰ درصدی مراجعه خودجوش اتباع غیرمجاز برای ساماندهی خبر داد و گفت: این تعداد در استان تهران به بیش از ۴۷۰ هزار نفر رسیده است.

پیش از این نیز سیدکمال سادات، معاون امنیتی و انتظامی استان تهران اعلام کرده بود که در مرحله دوم طرح ساماندهی، تمرکز بر شناسایی محل‌های تجمع و اشتغال اتباع غیرمجاز خواهد بود.