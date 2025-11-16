رئیس مجلس با اشاره به عدم پایبندی رژیم صهیونیستی به توافق آتش‌بس، گفت: جمهوری اسلامی ایران همواره از تصمیمات ملی در لبنان حمایت کرده و بر حفظ فضای آرام در این کشور تأکید دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی حسن خلیل، معاون سیاسی نبیه بری، رئیس مجلس لبنان، بعد از ظهر امروز (یکشنبه) با حضور در بهارستان با محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

قالیباف در این دیدار، ضمن ابراز خرسندی از حضور هیأت لبنانی در ایران، گفت: ارتباط ما با آقای نبیه بری رئیس مجلس لبنان بسیار صمیمی است و برای هماهنگی موضوعات با هم ارتباطات نزدیکی داریم.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با تأکید بر توجهی که جمهوری اسلامی ایران به امت اسلامی از جمله جامعه لبنان دارد، اظهار کرد: ما در عمل ثابت کرده‌ایم تفاوتی میان اهل سنت و اهل تشیع قائل نیستیم. شهید سلیمانی نیز در عراق، سوریه و سایر کشور‌ها با همین رویکرد اقدام کرد. ما دشمنان جهان اسلام را دشمنان خود می‌دانیم.

وی با اشاره به جنگ طلبی رژیم صهیونیستی، گفت: آتش بس تنها در حد حرف بود. هرگاه رژیم صهیونیستی فرصت پیدا کند قطعا جنایت و توسعه طلبی خود را ادامه می‌دهد، هر چند آتش بسی صوری در منطقه ایجاد شده است، اما بر اساس گزارش‌ها از زمان آتش بس تاکنون ۳۰۰ نفر در لبنان شهید شده‌اند.

قالیباف با اشاره به چالش‌های سیاسی در لبنان، ادامه داد: شخص آقای نبیه بری محور وحدت و نماد شیعه در تدبیر، درایت و پختگی در لبنان است.

وی در ادامه با اشاره به درایت نبیه بری در طول وقوع جنگ و برقراری آتش بس، گفت: ایشان در تمام طول این مدت درباره این موضوعات بسیار مدبرانه عمل کرد. من مسائل را در این مدت از نزدیک دنبال می‌کردم و واقعا درایت ایشان در عرصه سیاسی در این مرحله به منصه ظهور درآمد.

رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان با اشاره به دو سفر خود در ایام جنگ به لبنان، عنوان کرد: جمهوری اسلامی ایران از هر تصمیمی که لبنانی‌ها به صورت متحد بگیرند، حمایت خواهد کرد و ما حمایت از لبنان را جزء وظایف خود می‌دانیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین تأکید کرد: همکاری‌های ماست که ما را قدرتمند می‌کند و در این میان آمریکا و رژیم صهیونیستی باید ببینند که ما در هر شرایطی در کنار هم هستیم.

معاون سیاسی رئیس مجلس لبنان: پیروزی جمهوری اسلامی ایران در برابر رژیم صهیونیستی، پیروزی لبنان بود

علی حسن خلیل نیز در این دیدار، ضمن ابراز خرسندی از حضور در ایران و ابلاغ سلام گرم نبیه بری رئیس مجلس لبنان، گفت: رئیس مجلس لبنان نقش بسیار مهمی برای مجلس شورای اسلامی و شما در ریاست آن قائل است. شما در اوقات سخت و بحرانی سفر‌های متعددی به لبنان داشتید که حاکی از حمایتی است که از کشور ما دارید. 

وی با بیان اینکه کشور ما در بازه زمانی اخیر یکی از سخت‌ترین جنگ‌ها را تجربه کرد، گفت: جمهوری اسلامی ایران در کنار لبنان ایستادگی کرد. ما امیدواریم ایران بیش از پیش برای رو‌به‌رو شدن با چالش‌های پیش رو در کنار ما باشد. 

معاون سیاسی رئیس مجلس لبنان همچنین با اشاره به ادامه دار شدن جنگ رژیم صهیونیستی علیه لبنان عنوان کرد: علیرغم اینکه توافق آتش بس به امضا رسید، اما دشمن هرگز به این توافق پایبند نیست و این رژیم روزانه به اقدامات جنایتبار خود ادامه می‌دهد و دست به ترور در کشور ما می‌زند. در بازه زمانی توافق آتش بس تا به امروز ۳۰۰ نفر به شهادت رسیده‌اند با این حال لبنان و جبهه مقاومت کماکان به توافق شکل گرفته پایبند هستند.

منبع: مجلس

برچسب ها: محمدباقر قالیباف ، لبنان ، رژیم صهیونیستی
