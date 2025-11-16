شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از مشکلات پرداخت عوارض خودرو در شهرستان مشهد استان خراسان رضوی ابراز نگرانی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گفته شهروندخبرنگار ما مدتی است که رانندگان خودرو در شهرداری در خیابان اندیشه شهرستان مشهد استان خراسان رضوی با مشکل صف طولانی ترافیک در پرداخت عوارض مواجه شدند.
وی با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد. 

متن پیام شهروندخبرنگار

برای پرداخت عوارض خودرو در شهرداری خیابان اندیشه شهرستان مشهد استان خراسان رضوی باید چند ساعت در صف پرداخت بود. واقعا برای وقت مردم هیچ اهمیتی شهرداری نمی‌دهد.

 

 

برچسب ها: عوارض خودرو ، سوژه خبری ، مشکلات مردم
