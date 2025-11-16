باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - نیروی حافظ صلح سازمان ملل در لبنان (یونیفل) اعلام کرد که نظامیان اسرائیلی از یک تانک مرکاوا در جنوب لبنان به این نیروها شلیک کرده است.
این نیرو اعلام کرد که گلولههای مسلسل سنگین در حدود پنج متری محل استقرار آن اصابت کرده است.
پیش از این و در اوایل مهرماه، یونیفل اعلام کرده بود که پهپادهای اسرائیلی چهار نارنجک را در نزدیکی نیروهای حافظ صلح در جنوب لبنان پرتاب کردهاند که یکی از آنها در فاصله ۲۰ متری پرسنل و خودروهای سازمان ملل فرود آمده است.
یونیفل که در سال ۱۹۷۸ تأسیس شد، بین رودخانه لیتانی در شمال و خط آبی در جنوب فعالیت میکند. طبق وبسایت این نیروها، این مأموریت سازمان ملل شامل بیش از ۱۰ هزار سرباز از ۵۰ کشور و حدود ۸۰۰ کارمند غیرنظامی است.
منبع: الجزیره