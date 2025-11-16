باشگاه خبرنگاران جوان _ سرهنگ "نقی مهر" گفت: متهم با ارسال رسید واریز وجه جعلی به مبلغ یک میلیار دریال در سایت‌های آگهی‌محور اقدام به خرید کالا ازطریق کلاهبرداری کرده که موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار کارشناسان این پلیس قرار گرفت.

وی افزود: با انجام تحقیقات تخصصی و هماهنگی قضایی، مشخص شد فردی ناشناس با حضور در نشانی اعلامی شاکی در یکی از شهر‌های استان، کالا را تحویل گرفته است. کارشناسان با انجام رصد اطلاعاتی به سرنخ‌هایی دست یافتند که با ادامه تحقیقات و بررسی‌های بیشتر توسط کارشناسان پلیس فتا طی عملیات غافلگیرانه مأموران، متهم اصلی در یکی از شهرستان‌های استان شناسایی و دستگیر شد.

رئیس پلیس فتا اظهار داشت: مشخص شد فردی ناشناس با حضور در نشانی اعلامی شاکی در یکی از شهر‌های استان، کالا را تحویل گرفته است. کارشناسان با انجام رصد اطلاعاتی به سرنخ‌هایی دست یافتند که با ادامه تحقیقات و بررسی‌های بیشتر توسط کارشناسان پلیس فتا طی عملیات غافلگیرانه مأموران، متهم اصلی در یکی از شهرستان‌ها شناسایی و دستگیر شد.

این مقام انتظامی اذعان داشت: متهم در تحقیقات فنی ضمن اقرار به بزه انتسابی اظهار داشت با سوءاستفاده از نرم‌افزار‌های ساخت رسید بانکی جعلی، از فروشندگان کالا در فضای مجازی کلاهبرداری کرده و تاکنون در شهر‌های مختلف داخل و خارج استان دست‌کم در ۱۰ فقره معامله صوری اقدام به این شیوه مجرمانه نموده است.

وی با اشاره به افزایش کلاهبرداری‌ها در بستر خرید و فروش اینترنتی از شهروندان خواست هنگام انجام معاملات در سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی نسبت به اصالت پرداخت‌ها اطمینان حاصل کرده و هرگز به صرف مشاهده تصویر یا رسید پرداخت اعتماد نکنند.

سرهنگ نقی مهردر پایان ازشهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق سایت رسمی پلیس فتا به نشانی www.fata.gov.ir یا مرکز فوریت‌های سایبری با شماره تماس ۰۹۶۳۸۰ گزارش دهند.

