دبیر انجمن تولیدکنندگان و تامین کنندگان برنج ایران ضمن انتقاد از بدقولی ها در تخصیص ارزبرای واردات این کالا، اعلام کرد: از بهمن پارسال تاکنون هیچ ارزی به برنج تخصیص داده نشده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسیح کشاورز دبیر انجمن تولیدکنندگان و تامین کنندگان برنج ایران در نامه ای به معاون وزیر صمت از بدقولی ها در تخصیص ارز به تجار گلایه کرد.

در این نامه عنوان شده نظر به اینکه بنابر اعلام وزارت جهاد کشاورزی بنا بود شرکت هایی که محموله های وارداتی خود را در اختیار شرکت بازرگانی دولتی قرار می دهند در اولویت تخصیص ارز قرار بگیرند، اما این اتفاق نیفتاده است.

ضمن اینکه از بهمن ماه سال گذشته تا امروز هیچ ارزی برای واردات برنج تخصیص نیافته و یک میلیون تن برنج بدون اینکه ارزی برای آن پرداخت شود، وارد کشور شده است.

در بخشی از این نامه آمده است: به دلیل عدم انجام تعهدات وزارت محترم جهاد کشاورزیقطعاً امکان ادامه فرآیند تحویل برنج های وارداتی تهدید خواهد شد . لذا مسئولیت کمبود برنج در بازار در این مقطع متوجه معاونت محترم توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی است و در ادامه با توجه به الزام تحویل برنج های وارداتی مطابق مصوبه تنظیم بازار کشور به شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران ، کشور دچار کمبود شدید برنج کسری مورد نیاز خواهد شد ومسئولین مربوطه می بایست پاسخگوی عدم انجام تکالیف و وظایف خود باشند . لذا ضمن تقدیم کلیه مستندات مربوطه شامل نمونه قراردادها و تصویر اطلاعیه مذکور به پیوست، در صورت امکان خواهشمند است دستور فرمائید مراتب را در تنظیم بازار محترم کشور مطرح فرمایند .

مزید اطلاع تا کنون علی رغم قول های داده شده هیچ ارزی به برنج از بهمن ماه سال ۱۴۰۳ تا کنون پرداخت نشده است.