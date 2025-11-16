باشگاه خبرنگاران جوان - حسین خوش اقبال معاون استاندار و فرماندار تهران با اشاره به آغاز فرآیند ثبت‌نام هفتمین دوره انتخابات شورا‌های اسلامی روستاها، گفت: ثبت‌نام داوطلبان از ۲۴ تا ۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۴ انجام خواهد شد و فرآیند برگزاری انتخابات مطابق تقویم تعیین‌شده، در روز جمعه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ برگزار می‌شود.

وی در ادامه با یادآوری زمان قانونی استعفای داوطلبان مشمول ماده ۴۱ افزود: مهلت استعفای داوطلبان انتخابات شورای اسلامی روستا از تاریخ ۲۴ آبان ۱۴۰۴ تا ۳۰ آبان ۱۴۰۴ تعیین شده است.

وی تأکید کرد که افراد مشمول ماده ۴۱ اعم از مدیران، مسئولان اجرایی، مقامات قضایی و دارندگان سمت‌های مدیریتی در دستگاه‌های مختلف، باید حداقل سه ماه پیش از زمان ثبت‌نام از پست خود کناره‌گیری کرده و به هیچ عنوان در آن سمت شاغل نباشند. عدم رعایت این موضوع، موجب غیرقانونی شدن داوطلبی افراد خواهد شد.

خوش‌اقبال اظهار کرد: داوطلبان در هنگام ثبت‌نام موظف‌اند گواهی رسمی استعفا را به‌صورت کامل و معتبر ارائه کنند و این مدرک از الزامات اولیه تشکیل پرونده انتخاباتی است.

معاون استاندار تهران همچنین با اشاره به ضرورت تطبیق داوطلبان با شرایط عمومی قانونی، بر الزام ارائه گواهی عدم سوءپیشینه دارای اعتبار سه‌ماهه تأکید کرد و گفت: تمامی داوطلبان می‌بایست از تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۴ با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی، سامانه adliran.ir یا دفاتر پلیس +۱۰ نسبت به دریافت و ارائه این گواهی اقدام کنند. بدون ارائه این مدرک، ثبت‌نام داوطلبان امکان‌پذیر نخواهد بود.

فرماندار تهران در پایان با بیان اینکه مشارکت آگاهانه و دقیق مردم در انتخابات یکی از ارکان مهم اداره روستاهاست، خاطرنشان کرد: هدف فرمانداری تهران، برگزاری انتخاباتی سالم، قانونی و پرشور است و تمامی اقدامات اجرایی با دقت و طبق تقویم رسمی وزارت کشور انجام خواهد شد.

منبع: فرمانداری تهران