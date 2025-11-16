باشگاه خبرنگاران جوان _ آهی گفت: در دولت چهاردهم، علاوه بر ارزیابی عملکرد مدیران، رویکرد ما معطوف به حضور در تشکلهای مردمی، اجتماعی، اقتصادی، دانشجویی و عرصه افکار عمومی و مطالبات جامعه شده است.
وی با بیان اینکه در دولت چهاردهم تصمیم گرفتیم که صدای همه مردم از بلوچی و سیستانی تا اهل سنت و عرب را بشنویم، تاکید کرد: ایران وقتی ساخته میشود که همه اقوام و مذاهب ایران در آن نقش داشته باشند.
وی با اشاره به انتخاب استاندار سیستان و بلوچستان، ادامه داد: در دولت چهاردهم برای نخستین بار خط شکنی کردیم تا یک بلوچ بومی اهل سنت، استاندار شد.
آهی با بیان اینکه ما این خط را شروع کردیم، گفت: استاندار بومی، کاربلد، جوان و دغدغهمند برای سیستان و بلوچستان انتخاب شده که یک امتحان بزرگ برای این استان است، اگر این استاندار موفق نشود، استان هم ساخته نمیشود بنابراین همه باید دست بهدست هم دهیم تا این ابتکار بزرگ رییسجمهور به موفقیت برسد.
مشاور رییس جمهور با اشاره به رویکرد جدید دولت درباره مرزها، افزود: دولت چهاردهم اعتقاد دارد مرز عامل تهدید و امنیتی نیست بلکه فرصتی اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و دیپلماسی محسوب می شود و ما میتوانیم با دیپلماسی هوشمندانه از مرزها برای ساخته شدن بلوچستان و سیستان و کشورمان استفاده کنیم.
آهی بر تفویض بخشی از اختیارات ریاست جمهوری به استانداران تأکید کرد و گفت: امروز بسیاری از مسائل در سیستان و بلوچستان قابلیت حل شدن دارد، برای نخستین بار بعد از پیروزی انقلاب در دولت چهاردهم، قسمتی از وظایف رییسجمهور تفویض شده و استاندار سیستان و بلوچستان به مثابه رییسجمهور این استان است.
وی با تاکید بر اینکه تسریع در روند توسعه سیستان و بلوچستان نیازمند ملی کردن مطالبات آن است، تصریح کرد: برای اینکه سیستان و بلوچستان ساخته شود، باید مطالبات آن را در سطح ملی رونمایی کنید.
وی، یکی از دلایل عدم توسعه پایدار در سیستان و بلوچستان را فقدان مدیران تأثیرگذار و تصمیمساز در سطح ملی دانست و اظهار کرد: اگر میخواهید مشکلات استان حل شود باید این مطالبه را ملی کنید تا مدیران شما در سطح ملی روی کار بیایند، شما افراد کاردان و کاربلد زیادی دارید که میتوانند در سطح کشور نقش های اساسی را بازی کنند.
مشاور رییسجمهور در امور تشکلها و احزاب با تأکید بر اینکه سیستان و بلوچستان کمبرخوردار نبوده بلکه اینگونه نشان داده شده است، گفت: رییسجمهور در دولت چهاردهم به این استان نگاه ویژه دارد که از این فرصت باید به خوبی استفاده شود.
