معاون امنیتی و انتظامی فرمانداری تهران از اتخاذ تدابیر لازم برای برگزاری باشکوه مراسم تشییع پیکر‌های مطهر ۳۰۰ شهید گمنام خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مرتضی دشتی معاون امنیتی و انتظامی فرمانداری تهران در جلسه کمیته امنیتی، انتظامی، ترافیکی و خدماتی مراسم تشییع پیکر‌های مطهر ۳۰۰ شهید والامقام گمنام دفاع مقدس، با اشاره به ابلاغ دستورالعمل مراسم از سوی ستاد کل نیرو‌های مسلح، اظهار کرد: ایستادگی ملت بزرگ ایران در برابر استکبار جهانی و صهیونیسم بین‌الملل همچون سدی آهنین، برگرفته از فرهنگ شهادت است. تا زمانی که یاد و خاطره شهیدان زنده است، توطئه‌های دشمنان به نتیجه نخواهد رسید و ملت ایران تحت هیچ شرایطی از آرمان‌های انقلاب و دفاع از خاک و ناموس خود عدول نخواهد کرد.

دشتی با بیان اینکه حضور شهدا در میان مردم، فضای جامعه را به نور امید، نشاط و معنویت معطر می‌کند، بر ضرورت برگزاری مراسم با نگاه جهادی و اهتمام جدی و مشارکت و هم‌افزایی دستگاه‌ها برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این آئین ملی و معنوی تأکید کرد.

همچنین در این نشست بر اجرای محدودیت‌ها و مدیریت ترافیکی در مسیر‌های مراسم، تأمین کامل امنیت مراسم و مسیر تشییع، اطلاع‌رسانی و تبلیغات محیطی و رسانه‌ای گسترده، فراهم‌سازی امکانات رفاهی جهت حضور و جابه‌جایی شهروندان، استقرار غرفه‌های فرهنگی و خدماتی در نقاط تعیین‌شده، برقراری بیمه حوادث برای شرکت‌کنندگان، تولید محتوا، مستند‌ها و برنامه‌های آموزشی و تبلیغی مرتبط تأکید شد.

گفتنی است مراسم شب وداع با شهدا با مسئولیت موزه انقلاب اسلامی، روز یکشنبه ۲ آذر ۱۴۰۴ از ساعت ۱۷ تا ۲۱ در باغ‌موزه دفاع مقدس همراه با برنامه‌های مذهبی، مداحی و سخنرانی برگزار خواهد شد.

همچنین مراسم تشییع پیکر‌های مطهر ۳۰۰ شهید گمنام روز دوشنبه ۳ آذرماه، هم‌زمان با سالروز شهادت حضرت زهرا (س)، رأس ساعت ۸:۳۰ صبح از دانشگاه تهران به‌سمت ستاد معراج شهدای تهران و با مسئولیت اجرایی سپاه تهران بزرگ برگزار می‌شود.

منبع: فرمانداری تهران

برچسب ها: تششیع شهدای گمنام ، فرمانداری تهران
خبرهای مرتبط
تقویت انسجام ملی به برکت خون شهداست
دیدار حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد با خانواده شهیدان عسگری
دختر سردار سلامی: قیامتی که در تشییع شهدا برپا شد، نماد اتحاد و انسجام ملت ایران بود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نامزدم خودش خواست خفه‌اش کنم!
جزئیات پیوستن ایران به موافقتنامه‌های استراسبورگ و وین
آتش‌سوزی گسترده در جنگل‌های مازندران؛ درخواست فوری برای اعزام بالگرد
دستگیری ۶۵۳ نفر از اراذل و اوباش و حاملان سلاح سرد در غرب استان تهران
افتتاح ایستگاه مریم مقدس(س) دوباره لغو شد
حدود ۱۱ هزار وسیله نقلیه دودزا در تهران اعمال قانون شدند
ابطال نامه معاون وزارت بهداشت به دلیل رعایت نکردن مفاد قانون کاهش ساعات کاری بانوان
پرونده مفقودی ستاره حیدری در شعبه دوم بازپرسی آبادان در حال رسیدگی است
جزئیات جدید از نحوه انجام بازرسی از مشاغل دورکار
افزایش روانشناسان قلابی در کشور
آخرین اخبار
هر دو مسیر تونل توحید امشب مسدود می‌شود
طرح نهایی حریم تئاتر شهر مشخص شد+ عکس
صدور کارت‌های صلیب سرخ، کهنه سربازان و معیشت برای آزادگان دروغی مهندسی شده است
اعتراف تکان‌دهنده به قتل در پرونده فقدان دختر ۱۷ساله
کاهش تلفات جاده‌ای نیازمند تصمیم‌های شجاعانه و اجرای دقیق استانداردهاست
تاثیر کیفیت ۷ سال اول زندگی، در پوشش دختران + فیلم
دشمن در جنگ ۱۲روزه ثابت کرد که فقط به دنبال تخریب تجهیزات هسته‌ای نبوده است
«رهایی فاطمی»؛ پویشی برای آزادی ۹۷۳ زن زندانی
۴۰ درصد متقاضیان وام ازدواج در شش‌ماهه نخست ۱۴۰۴ موفق به دریافت تسهیلات شدند
جزئیات جدید از نحوه انجام بازرسی تامین اجتماعی از مشاغل دورکار
همراهی دولت و مردم برای توانمندسازی جامعه در مدیریت محله محور
آتش‌سوزی گسترده در جنگل‌های مازندران؛ درخواست فوری برای اعزام بالگرد
شناسایی و دعوت از ودیعه‌گذاران در انتظار تکمیل اطلاعات جهت بهره مندی از ظرفیت‌های حج تمتع ۱۴۰۵
پرونده مفقودی ستاره حیدری در شعبه دوم بازپرسی آبادان در حال رسیدگی است
هیچ‌گونه تخریبی در بخش‌های هویتی تئاترشهر صورت نگرفته است
ابطال نامه معاون وزارت بهداشت به دلیل رعایت نکردن مفاد قانون کاهش ساعات کاری بانوان
حدود ۱۱ هزار وسیله نقلیه دودزا در تهران اعمال قانون شدند
جزئیات جدید از نحوه انجام بازرسی از مشاغل دورکار
دستگیری ۶۵۳ نفر از اراذل و اوباش و حاملان سلاح سرد در غرب استان تهران
طرح یک‌فوریتی تراواسازی در شورای شهر تهران تصویب شد
سفر به ژاپن با پول‌های سرقتی از پدر
حریق ساختمان نیمه‌کاره علت بلند شدن دود غلیظ در شرق تهران
طرح جدید ترافیک مورد پذیرش ما نیست
بخشی از مطالبات پرونده کثیرالشاکی صندوق قرض‌الحسنه جعفری تامین شد
نامزدم خودش خواست خفه‌اش کنم!
جزئیات پیوستن ایران به موافقتنامه‌های استراسبورگ و وین
ترافیک سنگین در معابر اصلی تهران
افتتاح ایستگاه مریم مقدس(س) دوباره لغو شد
از پیشگیری تا توانمندسازی؛ خدمات جامع بهزیستی برای نابینایان کشور
هوای تهران آلوده و در وضعیت نارنجی است