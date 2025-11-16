باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی پیرصالحی رئیس سازمان غذا و دارو، در نشست با شرکت‌های تولیدی در اتاق بازرگانی، با اشاره به ضرورت حمایت از تولید و رفع موانع قانونی و بین‌دستگاهی، گفت: بخش مهمی از مشکلات تولید در سازمان قابل حل است و فرآیند تسریع صدور پروانه‌ها با رویکرد اصلاح دستورالعمل‌ها آغاز شده است.

وی تأکید کرد: باید موانع از پیش پای تولید برداشته شود تا صنایع بتوانند با سرعت بیشتری فعالیت کنند، نوآوری داشته باشند و در شرایط سخت اقتصادی کنار مردم بمانند. او تولید را یکی از مؤثرترین حوزه‌ها در اشتغال و تأمین نیاز‌های ضروری کشور دانست.

پیرصالحی با اشاره به وجود عقب‌ماندگی‌ها و مطالبات متعدد در مسیر تولید گفت: بخشی از این مشکلات در حوزه اختیارات سازمان غذا و دارو قرار دارد و باید رفع شود. او تأکید کرد: هر موضوع قابل حل در سازمان پیگیری خواهد شد و موارد نیازمند قانون یا ضابطه جدید نیز دنبال می‌شود.

رئیس سازمان غذا و دارو با بیان اینکه بخشی از مشکلات تولید خارج از حوزه این سازمان و مرتبط با ارز، بانک، گمرک و سایر دستگاه‌هاست، افزود: همه بخش‌ها باید برای رفع موانع تولید همکاری کنند. او گفت: سازمان غذا و دارو در حوزه وظایف خود تسریع بیشتری ایجاد خواهد کرد و در موضوعات بین‌دستگاهی نیز پیگیری لازم انجام می‌شود.

وی، سرمایه‌گذاری در تولید را مسئولیتی ملی دانست و تصریح کرد: کارخانه‌ای که با سرمایه‌گذاری یک فرد ایجاد می‌شود متعلق به مردم است و باید در بهترین شرایط فعالیت کند. به گفته او، حمایت از این مسیر منت نیست و وظیفه قانونی دستگاه‌ها است.

رئیس سازمان غذا و دارو ابراز امیدواری کرد: نشست مشترک و تفاهم‌نامه امضا شده، آغازی برای تسهیل فرایند صدور پروانه‌ها باشد و نتایج آن به بهبود شرایط تولیدکنندگان کمک کند.

وی همچنین بر آمادگی سازمان غذا و دارو برای شنیدن دیدگاه‌ها و پیگیری مشکلات تولیدکنندگان تأکید کرد.

منبع: سازمان غذا و دارو