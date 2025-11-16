باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ ابراهیم ارزانی، رئیس پلیس راه تهران بزرگ، با اعلام احتمال بارش در ساعات آینده گفت: با توجه به شرایط جوی و بارندگی پیشِرو، سطح جادهها بهویژه در مناطق سردسیر و کوهستانی لغزنده خواهد بود. از رانندگان تقاضا داریم با سرعت مطمئنه حرکت کرده و فاصله طولی با خودروهای دیگر را بهطور کامل رعایت کنند.
وی افزود: در چنین شرایطی، کوچکترین بیاحتیاطی میتواند منجر به وقوع حوادث ناگوار شود؛ بنابراین توصیه میشود رانندگان از انجام حرکات ناگهانی، سبقتهای غیرمجاز و ترمزهای شدید خودداری کنند.
رئیس پلیس راه تهران بزرگ تأکید کرد: تیمهای گشت پلیس راه در نقاط حساس و پرتردد مستقر بوده و وضعیت محورها بهصورت مستمر رصد میشود.
وی از شهروندان خواست پیش از سفر، از سلامت لاستیکها، برفپاککنها و سیستم ترمز خود اطمینان حاصل کنند.
این مقام ارشد انتظامی در پایان افزود: رانندگان در هوای بارانی با سرعت مطمئنه حرکت کنید. فاصله ایمن با خودروی جلویی را دو برابر شرایط معمول افزایش دهید. از تغییر مسیر ناگهانی و ترمزهای شدید خودداری کنید. پیش از سفر، وضعیت لاستیکها و سیستم ترمز را کنترل کنید. در جادههای کوهستانی چراغها را روشن نگه دارید تا خودرو شما بهتر دیده شود.
منبع: مهر