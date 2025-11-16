رئیس پلیس راه تهران بزرگ با اشاره به وقوع بارش‌های پیش‌رو، از رانندگان خواست با سرعت مطمئنه، فاصله طولی مناسب و احتیاط کامل حرکت کنند تا از بروز حوادث ناگوار جلوگیری شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ ابراهیم ارزانی، رئیس پلیس راه تهران بزرگ، با اعلام احتمال بارش در ساعات آینده گفت: با توجه به شرایط جوی و بارندگی پیشِ‌رو، سطح جاده‌ها به‌ویژه در مناطق سردسیر و کوهستانی لغزنده خواهد بود. از رانندگان تقاضا داریم با سرعت مطمئنه حرکت کرده و فاصله طولی با خودرو‌های دیگر را به‌طور کامل رعایت کنند.

وی افزود: در چنین شرایطی، کوچک‌ترین بی‌احتیاطی می‌تواند منجر به وقوع حوادث ناگوار شود؛ بنابراین توصیه می‌شود رانندگان از انجام حرکات ناگهانی، سبقت‌های غیرمجاز و ترمز‌های شدید خودداری کنند.

رئیس پلیس راه تهران بزرگ تأکید کرد: تیم‌های گشت پلیس راه در نقاط حساس و پرتردد مستقر بوده و وضعیت محور‌ها به‌صورت مستمر رصد می‌شود.

وی از شهروندان خواست پیش از سفر، از سلامت لاستیک‌ها، برف‌پاک‌کن‌ها و سیستم ترمز خود اطمینان حاصل کنند.

این مقام ارشد انتظامی در پایان افزود: رانندگان در هوای بارانی با سرعت مطمئنه حرکت کنید. فاصله ایمن با خودروی جلویی را دو برابر شرایط معمول افزایش دهید. از تغییر مسیر ناگهانی و ترمز‌های شدید خودداری کنید. پیش از سفر، وضعیت لاستیک‌ها و سیستم ترمز را کنترل کنید. در جاده‌های کوهستانی چراغ‌ها را روشن نگه دارید تا خودرو شما بهتر دیده شود.

منبع: مهر

برچسب ها: پلیس راه ، جاده لغزنده
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۱۲ ۲۶ آبان ۱۴۰۴
حتما بخاطر آب‌پاشی ساکنان اپارتمان درجلوی منازلشان را میگه سردار بذار بارون ببارد اونوقت توصیه کنید
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۰۴ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
بارون؟؟؟
کاش آنقدر بارون بزنه که نتونیم از خونه بریم بیرون
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۵۴ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
تبلیغات را ور دارید .دیوانه کننده هست
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۸ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
باران کو
۰
۰
پاسخ دادن
