باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - انگلیس اعلام کرد که طبق طرح جدیدی که با هدف کاهش ورود مهاجران تدوین کرده، حمایت از پناهجویان و پناهندگان را به شدت کاهش خواهد داد.

این اقدامات که از سیستم سختگیرانه پناهندگی دانمارک الگوبرداری شده، در حالی اعلام می‌شود که «کی‌یر استارمر» نخست وزیر انگلیس برای افزایش محبوبیت حزب خود تحت فشار قرار دارد. در همین راستا، شبانا محمود، وزیر کشور انگلیس در بیانیه‌ای اعلام کرد: «من به بلیط طلایی انگلیس برای پناهجویان پایان خواهم داد» و طرح جدید را «بزرگترین بازنگری سیاست پناهندگی در دوران مدرن» خواند.

در حال حاضر، اگر شخصی در انگلیس پناهندگی دریافت کند، معمولا تا ۵ سال یک اقامت ثابت و نسبتا مطمئن خواهد داشت. اما طبق قانون جدید، اقامت پناهندگی فقط ۳۰ ماهه (دو سال و نیم) خواهد بود. این بدان معناست که دولت پس از ۳۰ ماه مجددا بررسی می‌کند که آیا شخص پناهنده همچنان نیاز به حمایت دارد یا خیر. همچنین اگر کشور مبدا او «امن» تشخیص داده شود، ممکن است اقامت او تمدید نشده و بازگردانده شود.

طرح جدید انگلیس بدان معناست که پناهندگی در این کشور دیگر طولانی مدت نخواهد بود و به وضعیتی موقتی تبدیل می‌شود. همچنین افراد برای دریافت اقامت دائم باید ۲۰ سال منتظر بمانند. افزون بر این، دولت انگلیس قصد دارد الزام قانونی برای تأمین مسکن و کمک مالی به پناهجویان را لغو کند.

در حال حاضر، درخواست‌های پناهندگی در انگلیس در بالاترین حد خود قرار دارد و نسبت به سال گذشته ۱۷ درصد افزایش پیدا کرده است. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که مهاجرت به عنوان نگرانی اصلی رأی‌دهندگان مطرح شده و حتی از اقتصاد نیز پیشی گرفته است.

وزارت کشور انگلیس می‌گوید قانون جدید سبب خواهد شد ورود مهاجران به این کشور کاهش پیدا کرده و افرادی که از قبل وارد این کشور شده‌اند، راحت‌تر اخراج شوند.

منبع: الجزیره