نوشیدن آب سرد برای سلامتی انسان مفید نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان - در این ویدیو محسن باغبانی، متخصص طب سنتی در مورد مضرات نوشیدن آب سرد همراه با یخ و همچنین نوشیدن مایعات همراه با غذا به دلیل سرد شدن معده و به دنبال آن آسیب جدی به کبد و قلب صحبت می کند که آن را در فیلم زیر مشاهده می‌کنید.

برچسب ها: درمان بیماری ، طب سنتی ، طب ایرانی
