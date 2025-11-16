رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: آنچه در قانون اساسی تحت عنوان مدیریت یکپارچه شهری پیش بینی شده؛ هنوز به مرحله اجرا در نیامده و امیدواریم با اصلاحات مجلس، همراه با قانون شورا‌ها شاهد انجام آنها باشیم.

باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۸، نشست هم اندیشی رؤسای هیأت امنای محلات منطقه با حضور مهدی چمران رئیس ، ناصر امانی عضو شورای اسلامی شهر و رضا محمدی شهردار منطقه برگزار شد.  

چمران رئیس شورای اسلامی شهر طی سخنانی در این نشست با بیان این نکته که نهادها و سازمانهای خدمات رسان شهر اعم از آب ، فاضلاب ، برق ، تربیت بدنی ، مخابرات ، گاز می بایست برنامه ها و اقدامات سالانه و حتی چهارساله خویش را درصحن شورا به استماع شهروندان رسانده و پاسخگوی مسائل ومشکلات آنها از طریق اعضا باشند.

وی ادامه داد : به شخصه اعتقاد دارم برای حل معضلات زیر ساختی و اساسی شهر که بطور مستقیم با زندگی روزمره شهروندان سر وکار دارد همچون آب و برق نمی توان با انجام کارهای عجله ای ، معضلات را برطرف کرد . 

رئیس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اجرائی شدن طرح انتقال آب طالقان و سد لار به پایتخت ، از مشارکت این نهاد مردمی و کمک 5 همتی به دولت از بودجه امسال شهرداری خبر داد و ابراز امیدواری کرد که این پروژه با پشتیبانی و اجرای قرارگاه خاتم الانبیا (ص) بزودی در اختیار شهروندان قرار گیرد.

مهدی چمران اذعان داشت : آنچه در قانون اساسی تحت عنوان مدیریت یکپارچه شهری پیش بینی شده ؛ هنوز به مرحله اجرا در نیامده و امیدواریم با اصلاحات مجلس، همراه با قانون شوراها شاهد انجام آنها باشیم.

مقوله حریم پایتخت نیز از دیگری موضوعاتی بود که بخشی از سخنان چمران در این نشست را به خود اختصاص داد و اعتقاد داشت مدیریت شهری بر طبق بخشنامه پیشین استانداری در دهه 80 کما فی السابق متولی اداره این بخش بوده و بر سر حقوق قانونی اش پافشاری دارد.

بزودی سند توسعه محلات شهر امضاء می شود

همچنین ناصر امانی عضو دیگر شورای اسلامی شهر تهران در این نشست به پیشینه قابل اتکا شکل گیری شورایاری محلات یا بعبارتی همان معتمدینی که به عضویت هیأت امنای محلی در آمده اند ، ابراز امیدواری کرد که سند توسعه محلی بزودی امضاء و مسائل ومشکلات موجود ساماندهی شوند. 

ورود ۶۳ دستگاه اتوبوس جدید به ناوگان حمل ونقلی در عرض کمتر از ۸ ماه

بر پایه این گزارش، محمدی شهردار منطقه نیز در این نشست گزارش مبسوطی از اقدامات صورت گرفته در سالجاری را به استماع منتخبین مردم در پارلمان شهر و اعضای هیأت امنای محلات رسانید.

وی با بیان این موضوع که مهمترین محور کاری کنونی مدیریت شهری منطقه ، توجه به تملک املاک معارض و همچنین بازگشائی معابر بن بست در محلات بوده ، اظهار داشت : برای نخستین مرتبه از مدل جدیدی برای تملک املاک معارض واقع در مسیر اجرای پروژه های اولویت دار شهری بدون وارد آمدن هیچ هزینه ریالی استفاده و می تواند الگوئی برای دیگر مناطق شهر به شمار آید.

