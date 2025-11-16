شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از مشکلات استخر روباز در مدرسه ای در خیابان دروس شهر تهران سخن گفت و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مدرسه‌ای در حوالی خیابان دروس واقع در منطقه یک شهر تهران وجود دارد که دارای دو استخر روباز است و دانش آموزان و یا فارغ التحصیلان این مدرسه در فصل تابستان در قالب پایگاه تابستانی از این استخر استفاده می‌کردند. اما به گفته شهروندخبرنگار ما سرو صدا‌های ناشی از دانش آموزان موجب آزار ساکنان این محله شده و آرامش از آنها سلب شده است.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی به تشریح این مشکل پرداخت و خواستار رسیدگی به این موضوع شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

با سلام و احترام به استحضار می‌رسد مدرسه ابتدایی واقع در خیابان دروس، خیابان وارسته، واقع در منطقه یک شهر تهران دارای دو استخر روباز در فضای باز مجتمع است که از تاریخ ۷ تیرماه سال جاری، در قالب پایگاه تابستانی، در سانس‌های متوالی از ساعت ۸ صبح تا ۱۰ شب و حتی در روز‌های پنج‌شنبه و جمعه، اقدام به پذیرش دانش‌آموزان و فارغ‌التحصیلان خود (بزرگسالان) جهت استفاده از استخر‌ها و برگزاری بازی‌هایی نظیر واترپلو می‌نماید و حتی در زمستان هم در کلیه ساعات حتی شب‌ها هم از این استخر استفاده می‌شود! در هر نوبت بین ۳۰ تا ۴۰ نفر در محوطه روباز این استخر‌ها حضور دارند و با ایجاد سر و صدای بسیار زیاد، فریاد، سوت و تجمع، موجب سلب آرامش و آسایش عمومی ساکنین مجاور شده‌اند. این مشکل به‌ویژه در ساعات عصرگاهی و ایام تعطیل، زمانی که همسایگان در خانه حضور دارند، شدیدتر احساس می‌شود. طی مذاکره با مسئول محترم مجموعه، ایشان اظهار داشتند که مدرسه از سال ۱۳۵۲ دایر بوده و به علت عدم اجازه شهرداری برای سرپوشیده کردن استخرها، همسایگان باید این شرایط را تا ابتدای شهریور ماه "تحمل" کنند. با این وجود حتی با شروع مدارس در مهرماه همچنان فعالیت استخر از ۶.۵ صبح تا ۸ و از ساعت ۲۰تا ۲۲ برای بزرگسالان و در ساعت ۱۳ تا ۱۴ برای کودکان ادامه دارد. این در حالی است که فضای این مجموعه آموزشی در بافت کاملا مسکونی و محصور در میان حداقل ۱۰ ساختمان چند واحدی است و پنجره برخی واحد‌ها که بعضی از آنها دارای فرزندان دختر در سنین نوجوانی هستند؛ مشرف کامل به استخر روباز هستند و همچنین کاملا صدای گفت‌و‌گو‌ها و هیاهوی بزرگسالان در استخر آزار دهنده است. لطفا پیگیری کنید.

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.