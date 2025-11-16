باشگاه خبرنگاران جوان؛خدادادی -آیت اله جوادی عاملی امروز در مراسم نکوداشت سالگرد رحلت این عالم ربانی در سالن همایش می‌سونگون ورزقان با تشریح شخصیت علمی و عرفانی فیلسوف بزرگ قرن علامه محمدتقی جعفری گفت: شرح و تفسیرنهج البلاغه یکی از آثار با ارزش علامه جعفری است که دل به دریا زد و آنجا درخشید و نهج البلاغه با تلاش فیلسوف یک اثر زنده معرفی گردید .

وی افزود: علامه جعفری کار بزرگ و ناشدنی را در این راه انجام داد و گام بزرگ و جسارت علمی با ارزش وی در تشریح نهج البلاغه، به عنوان یک متن آسمانی که به بیان علوی درآمده است و قرآن ثانی می‌باشد را به صحنه اجتماع درآورد و بتواند جامعه بشری را در این رابطه هدایت کند.

حجت الاسلام فضلی امام جمعه ورزقان هم با اشاره به اینکه شهرستان ورزقان در کنار منابع زمینی می‌و طلا انسان‌های بزرگی تقدیم کشور ایران کرده که ارزش آنها خیلی ارزشمند است، افزود: در طول تاریخ فیلسوفان و آزادیخواهان نامداری همچون محمد تقی جعفری از روستای سقای و ستارخان از روستای سردارکندی برخاستند و در تاریخ علمی و آزادیخواهی کشور عزیزمان ایران نقش آفرینی کرده‌اند که باید این فیلسوف‌ها و قهرمانان تاریخ و اهداف عالی و عدالت خواهی آنها به نسل جدید تبیین شود.