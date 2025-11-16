وزیر کشور با اشاره به افزایش آسیب‌های اجتماعی در دنیا بر لزوم تدوین برنامه‌های منسجم و هماهنگ برای ساماندهی آنها تاکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اسکندر مومنی در یکصد و هفتاد و سومین جلسه شورای اجتماعی کشور گفت: بر اساس تکلیف قانون برنامه هفتم پیشرفت، برنامه‌های فوق العاده و غیرجاری که نقش موثری در کاهش آسیب‌های اجتماعی داشته باشند باید با همکاری سازمان برنامه و بودجه به شکل سالانه به تایید سازمان امور اجتماعی برسد؛ اگر نهاد و سازمانی در این زمینه کوتاهی کرده باشد باید پاسخگو باشند.

برنامه اقدام شبکه مدیریت محله محور از دیگر دستورکار‌های صد و هفتاد و سومین جلسه شورای اجتماعی کشور بود که وزیر کشور درباره این موضوع اظهار کرد: برنامه اقدام محله محور بنا ندارد سازمان و تشکیلات جدیدی ایجاد کند؛ بلکه دستگاه‌ها و نهاد‌هایی که خدمات محله محور ارائه می‌کنند، هماهنگ خواهند شد.

مومنی، هدف اصلی این برنامه را تنظیم‌گری و تسهیلگری دانست و افزود: سلایق مردم متفاوت است و دستگاه‌های شرکت کننده در این طرح بنا نیست که یکسان عمل کنند.

وی گفت: دستگاه‌ها و سازمان‌های مشارکت کننده در این طرح باید به صورت فصلی به رقابت بپردازند تا علاوه بر ارزیابی عملکرد، انگیزه مشارکت افزایش یابد.

وزیر کشور افزود: این برنامه هیچ منعی در کار سازمان‌ها و نهاد‌هایی که به شکل محله‌محوری به ارائه خدمات می‌پردازند ایجاد نخواهد کرد و تجمیع گزارش‌های این سازمان‌ها در قالب یک سامانه و ارزیابی خدمات آنها در اولویت قرار دارد؛ چراکه زمینه‌ساز تحقق عدالت در زمینه ارائه خدمات در محلات مختلف خواهد شد.

رئیس سازمان امور اجتماعی کشور نیز در مصاحبه با خبرنگاران گفت: در راستای بند الف ماده ۸۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت ۳۸ برنامه فوق العاده با همکاری سازمان برنامه و بودجه به تصویب رسیده بود و امروز در شورای اجتماعی مورد بحث و گفت‌و‌گو قرار گرفت.

سیدمحمد بطحایی افزود: در این جلسه گزارشی از برنامه اقدام محله محور ارائه شد و اعضا نظرات خود را در مورد تکمیل نقشه راه ارائه کردند.

بطحایی ارائه گزارش درباره پیمایش سرمایه اجتماعی را سومین محور این جلسه دانست و اظهار کرد: این پیمایش نیمرخی را از وضعیت سرمایه اجتماعی در سطح ملی، استان و شهرستان ارائه می‌کند و اطلاعات مفیدی را برای عوامل اجرایی در کشور فراهم می‌کند.

از ۲۲ دستگاه مجموعا ۱۶۵ برنامه فوق العاده دریافت شد که ۳۸ برنامه با همکاری سازمان برنامه و بودجه به تصویب رسید. این برنامه‌ها در حوزه‌های مختلفی از جمله مصرف مواد مخدر و الکل، خودکشی و کودکان کار، با آسیب‌های اجتماعی فراتر از برنامه‌های روزمره سازمان‌ها و نهاد‌های این حوزه مقابله خواهد کرد.

وی افزود: دستگاه‌هایی که برنامه‌های جدیدی داشته باشند و یا برنامه‌های قبلی آنها به تصویب نرسیده است، فرصت دارند تا با اصلاح، آنها را به تصویب برسانند.

منبع: وزارت کشور

برچسب ها: وزیر کشور ، آسیب‌های اجتماعی
خبرهای مرتبط
وزیر کشور با استعفای شهردار اهواز موافقت کرد
اولویت‌بندی زیرساخت‌ها و تقویت مشارکت مردمی در برگزاری اربعین سال آینده
وزیر کشور: هیچ محدودیتی در توسعه روابط با کشور‌های آفریقایی نداریم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
خطای مجدد رژیم صهیونیستی جنگ دوم نیست بلکه جنگ پایانی است/ نابودی صهیونیست‌ها به‌‎دست خودشان محقق می‌شود
عراقچی: درخواست از ایران برای مذاکره مجدداً آغاز شده است/ دیپلماسی همچنان راهکار نهایی است
صفحه نخست روزنامه‌ها - یکشنبه ۲۵ آبان
آژانس برای نظارت بر تأسیسات هسته‌ای مورد حمله واقع شده ایران باید رویه داشته باشد
خطیب‌زاده: آمریکا برای یک مذاکره نتیجه محور آماده نیست
بقائی: با حمله به ایران، نمی‌توان به فرآیند مذاکره دیگر دل بست
هیچ استعفایی در دولت مطرح نیست
عراقچی: ایران به دنبال منطقه‌ای قوی و مبتنی بر فهم مشترک، برادری و صلح است
فرمانده کل ارتش: به طور مستمر ارتقاء مولفه‌های قدرت دفاعی را دنبال می‌کنیم
معاون اول رئیس‌جمهور به روسیه سفر می‌کند
آخرین اخبار
تاکید وزیر کشور بر لزوم تدوین برنامه‌های منسجم و هماهنگ برای ساماندهی آسیب‌های اجتماعی
پرداختی‌ها باید مبتنی بر عملکرد واقعی باشد
قالیباف: ایران از تصمیمات ملی در لبنان حمایت می‌کند
غریب‌آبادی: افزایش ظرفیت هسته‌ای آمریکا فاجعه‌بار است
عارف: ایران بهترین مسیر ترانزیتی برای کشور‌های محصور در خشکی است
نگاهداری: هزینه تاخیر تصمیم‌گیری درباره بانک آینده، ۳۸۰همت افزایش یافت
هیچ استعفایی در دولت مطرح نیست
ظرفیت‌های وزارت دفاع و نیرو‌های مسلح می‌تواند کمک بزرگی به ساماندهی ناترازی‌ها کند
ابلاغ قانون همکاری ریلی بین ایران و ترکیه
بقائی: با حمله به ایران، نمی‌توان به فرآیند مذاکره دیگر دل بست
رحیمی مظفری: مسئولان آرامش مردم را با سخنان نسنجیده بر هم نزنند
فرمانده کل ارتش: به طور مستمر ارتقاء مولفه‌های قدرت دفاعی را دنبال می‌کنیم
آژانس برای نظارت بر تأسیسات هسته‌ای مورد حمله واقع شده ایران باید رویه داشته باشد
خطیب‌زاده: آمریکا برای یک مذاکره نتیجه محور آماده نیست
وزیر خارجه با معاون سیاسی رئیس مجلس لبنان دیدار کرد
معاون اول رئیس‌جمهور به روسیه سفر می‌کند
عراقچی: درخواست از ایران برای مذاکره مجدداً آغاز شده است/ دیپلماسی همچنان راهکار نهایی است
تعهد ارزی سنوات گذشته شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران رفع شد
عراقچی: ایران به دنبال منطقه‌ای قوی و مبتنی بر فهم مشترک، برادری و صلح است
صفحه نخست روزنامه‌ها - یکشنبه ۲۵ آبان
خطای مجدد رژیم صهیونیستی جنگ دوم نیست بلکه جنگ پایانی است/ نابودی صهیونیست‌ها به‌‎دست خودشان محقق می‌شود
مهاجرانی: هرگونه خطای دشمن، با پاسخ شدیدتر مواجه می‌شود
پزشکیان: تشکیل سازمان بهینه‌سازی قدمی عملی برای رفع ناترازی و سامان‌دادن یارانه‌هاست
پزشکیان: کتاب و کتابخوانی گره از مشکلات می‌گشاید
تماس تلفنی پزشکیان با استاندار سیستان و بلوچستان؛ پیگیری آخرین جزئیات پروژه‌های عمرانی
رویکرد سازمان انرژی اتمی بر سیاست «در‌های باز، نوآوری‌های باز» متمرکز است
بخشنامه تهیه و تنظیم لایحه بودجه ۱۴۰۵ ابلاغ شد
المپیاد بین‌المللی ترکیبیات، پلی بین فرهنگی و عرصه‌ای برای دیپلماسی علمی است
نشست فعالان اقتصاد دیجیتال با سران قوای سه‌گانه