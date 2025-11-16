نبیان گفت:در استان یزد بیش از ۱۲ هزار متقاضی تأیید نهایی شده و تاکنون ۱۰۵۴ قطعه زمین در چارچوب قانون جوانی جمعیت تخصیص داده شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- علی نبیان، در حاشیه بازدید از شهرک «پردیس زندگی یزد» ضمن ارائه گزارشی از روند پیشرفت پروژه، تصمیمات تازه شورای مسکن استان درباره نحوه واگذاری واحدها، تکمیل زیرساخت‌ها و خدمات عمومی را اعلام کرد.

معاون وزیر و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، اظهار داشت: مجموعه ۵۹۷ واحدی این شهرک با بهره‌گیری از معماری سنتی یزد ساخته شده و اگرچه نمای بناها تکمیل شده، اما میانگین پیشرفت فیزیکی واحدها حدود ۶۰ تا ۶۵ درصد است.

نبیان وضعیت راه دسترسی پروژه را نیز تشریح کرد و گفت: در فاز ۶ تنها یک لاین آسفالت شده است و لاین دیگر پس از اتمام عملیات خط انتقال آب و برق تکمیل خواهد شد.

به‌گفته وی، بر اساس مصوبه امروز شورای مسکن استان، متقاضیان می‌توانند واحدهای خود را پس از اجرای اسکلت و دیوارچینی تحویل بگیرند تا تکمیل جزئیات ساختمانی را بر اساس سلیقه خود انجام دهند.

معاون وزیر تأکید کرد که دو فاز آماده‌سازی شامل آسفالت، جوی و جدول، شبکه آب، فاضلاب، بازچرخانی، برق و سایر زیرساخت‌ها در پروژه به‌طور کامل اجرا شده است.

وی افزود: ساخت فضای تجاری، مدرسه و مسجد نیز در دستور کار قرار دارد. مدرسه این مجموعه با مشارکت ۵۰ درصدی سازمان ملی زمین و مسکن و ۵۰ درصدی آموزش‌وپرورش و خیرین ساخته خواهد شد.

وی همچنین از توافق با فرماندهی نیروی انتظامی برای ساخت پاسگاه در سایت پروژه خبر داد و گفت: ۴۰ درصد منابع و زمین توسط سازمان ملی زمین و مسکن و ۶۰ درصد توسط فراجا تأمین خواهد شد.

نبیان درباره روش‌های بهره‌مندی متقاضیان تصریح کرد که امکان واگذاری واحدها طبق شرایط جدید یا واگذاری زمین برای ساخت توسط گروه‌های متقاضی فراهم شده است.

به گفته وی، در استان یزد بیش از ۱۲ هزار متقاضی تأیید نهایی شده و تاکنون ۱۰۵۴ قطعه زمین در چارچوب قانون جوانی جمعیت واگذار شده است.