با تصمیم کارگروه اضطرار آلودگی هوا ، مدارس ابتدایی و متوسطه اول در تعدادی از شهرهای خوزستان از روز دوشنبه حضوری اعلام شد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ با توجه به کاهش آلودگی هوا و مساعد شدن شرایط جوی در سطح استان، به اطلاع عموم شهروندان و اولیای محترم دانش‌آموزان می‌رسند:

با تصمیم کارگروه اضطرار آلودگی هوا:

کلیه مدارس ابتدایی و متوسطه اول در شهرهای مختلف استان خوزستان از روز دوشنبه ۲۶ آبان‌ماه به‌صورت حضوری دایر خواهند بود.

به استثنای مدارس شهرهای اهواز، باوی و کارون به دلیل شرایط خاص جوی، از روز سه‌شنبه ۲۷ آبان‌ماه فعالیت حضوری خود را از سر خواهند گرفت.

این تصمیم بر اساس آخرین نتایج پایش‌های کیفی هوا و با هدف صیانت از سلامت دانش‌آموزان اتخاذ شده است. بدیهی است هرگونه تغییر احتمالی در برنامه فعالیت مدارس، صرفاً از طریق مراجع رسمی استان اعلام خواهد شد.

منبع: کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان خوزستان

