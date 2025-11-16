باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - شوکت میرضیایف، رئیس جمهور ازبکستان پیشنهاد تشکیل یک سازمان همکاری منطقه جدید به نام «جامعه آسیای مرکزی» را مطرح کرد.

این اقدام به گفته او می‌تواند تلاشی برای ادغام اقتصادی این منطقه با بیش از ۸۰ میلیون نفر جمعیت باشد.

هنوز هیچ نشانه‌ای از واکنش سایر کشور‌های این منطقه به پیشنهاد ازبکستان وجود ندارد، اما هر پنج کشور در سال‌های اخیر گفته‌اند که خواهان ادغام منطقه‌ای بیشتر هستند.

آسیای مرکزی (شامل قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان) غنی از مواد معدنی و انرژی است و به طور سنتی از نظر اقتصادی و سیاسی با روسیه ارتباط نزدیکی داشته است. چین، همسایه نزدیک این منطقه نیز از نفوذ تجاری قابل توجهی در آن برخوردار است.

منبع: رویترز