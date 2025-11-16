مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان قم با اشاره به نقش کتابخانه‌های مسجدی در پرورش اندیشه نوجوانان از فعالیت ۳۰۶ کتابخانه مسجدی در قم خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان -حجت‌الاسلام والمسلمین حیدری، مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان قم امروز در گفتگو با خبرنگاران ، با گرامیداشت هفته کتاب و کتابخوانی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده کتابخانه‌های مسجدی در تربیت نسل نوجوان، بر اهمیت تقویت این پایگاه‌های فرهنگی تأکید کرد.

۲۱۳ مخزن کتابخانه‌ای و ۹۳ کتابخانه قفسه‌باز؛ ظرفیت بزرگ فرهنگی در مساجد قم

وی با تشریح جایگاه کتاب در منظومه تربیتی مساجد، به تبیین نقش کتابخانه‌های مسجدی در ارتقای دانش و هویت نسل نوجوان پرداخت و با اشاره به وضعیت کتابخانه‌های فعال در کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان قم اظهار داشت: در حال حاضر ۲۱۳ کانون مسجدی دارای مخزن کتابخانه و ۹۳ کتابخانه قفسه‌باز در سطح استان در حال خدمت‌رسانی به نوجوانان، جوانان و علاقه‌مندان به مطالعه هستند. این آمار نشان‌دهنده سرمایه عظیم فرهنگی در بستر مساجد است؛ سرمایه‌ای که اگر درست مدیریت و تقویت شود، می‌تواند به یکی از مؤثرترین بسترهای تربیت فکری و اخلاقی نسل آینده تبدیل شود.

وی افزود: مسجد همواره خاستگاه علم و فرهنگ بوده است و فعال بودن کتابخانه‌های مسجدی، حلقه اتصال نوجوان امروز با میراث علمی و معنوی گذشته است.

کتاب؛ محور پرورش اندیشه و هویت‌سازی در دوره حساس نوجوانی

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های مساجد قم با بیان اینکه کتاب در منظومه تربیتی اسلام، جایگاهی ویژه دارد، گفت: مطالعه در سنین نوجوانی تنها یک فعالیت آموزشی نیست؛ بلکه فرایندی هویت‌ساز، شخصیت‌پرداز و اندیشه‌پرور است. نوجوانی، دوره‌ای است که ذهن و روح آمادگی پذیرش مفاهیم عمیق، ارزش‌های انسانی، آرمان‌های معنوی و پرسش‌های بنیادین را دارد. کتاب می‌تواند در این سنین، چراغی برای منطق، تحلیل، پرسشگری و رشد فکری باشد.

وی ادامه داد: کتابخانه‌های مسجدی با منابع اصیل، غنی و متنوع خود، می‌توانند نقشی بی‌بدیل در هدایت فکری و ایجاد عمق معرفت در نوجوانان ایفا کنند و بستری فراهم سازند که ذهن‌های جوان در برابر جریان‌های رسانه‌ای و فرهنگی مخرب، مقاوم و هوشمند باشند.

مسجد؛ پناهگاهی فرهنگی در برابر هجمه‌های رسانه‌ای

حجت‌الاسلام والمسلمین حیدری با اشاره به چالش‌های فرهنگی پیش‌روی نسل نوجوان بیان کرد: نوجوان امروز در محیطی پر از جذابیت‌ها و در عین‌ حال تهدیدهای رسانه‌ای رشد می‌کند. در چنین شرایطی، کتابخانه‌های مسجدی می‌توانند پناهگاهی امن، آرامش‌بخش و هویت‌ساز برای نوجوانان باشند و فرصت آشنایی آنان با میراث تمدنی اسلام، شخصیت‌های تأثیرگذار، و منابع معتبر فرهنگی و اعتقادی را فراهم کنند.

وی تأکید کرد: کتابخانه‌های مسجدی صرفاً محل مطالعه نیستند؛ بلکه محیطی برای گفت‌وگو، تبادل فکری، مشاوره فرهنگی، برگزاری نشست‌های کتاب‌محور، و ایجاد پیوند میان نوجوانان و مربیان فرهنگی به شمار می‌روند؛ پیوندی که می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در جهت‌دهی فکری و اخلاقی نسل جوان داشته باشد.

تقدیر از کانون‌ها و کتابداران مسجدی

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان قم با تقدیر از کانون‌هایی که در راه‌اندازی، تجهیز و فعال‌سازی کتابخانه‌های مسجدی نقش‌آفرین‌اند، گفت: از تمامی مسئولان کانون‌ها که با دغدغه فرهنگی و نگاه تربیتی، کتابخانه‌های مسجدی را فعال نگه داشته‌اند، صمیمانه سپاسگزاریم. این تلاش‌ها در حقیقت سرمایه‌گذاری معنوی برای آینده جامعه است.

وی همچنین با قدردانی از کتابداران مسجدی افزود: کتابداران مسجدی، با عشق، دلسوزی و تعهد، چراغ مطالعه را در دل مساجد روشن نگه داشته‌اند. آنان با رفتار فرهنگی و ارتباط نزدیک با نوجوانان، تنها امانت‌دار کتاب نیستند؛ بلکه راهنما و همراه مسیر رشد فکری نسل آینده محسوب می‌شوند. تلاش این عزیزان در مسیر تمدن‌سازی اسلامی، ماندگار، ارزشمند و اثرگذار خواهد بود.

تأکید بر توسعه کتابخانه‌های مسجدی و گسترش فرهنگ مطالعه

حجت‌الاسلام والمسلمین حیدری در پایان تصریح کرد: ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان قم، توسعه و تجهیز کتابخانه‌های مسجدی، تقویت شبکه کتابداران، به‌روزرسانی منابع و استفاده از ظرفیت فناوری‌های نوین را از اولویت‌های جدی خود می‌داند. امیدواریم با همکاری مجموعه‌های فرهنگی، شاهد رونق هرچه بیشتر فرهنگ مطالعه در میان نوجوانان باشیم.

