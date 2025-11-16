باشگاه خبرنگاران جوان -حجتالاسلام والمسلمین حیدری، مدیر ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان قم امروز در گفتگو با خبرنگاران ، با گرامیداشت هفته کتاب و کتابخوانی با اشاره به ظرفیتهای گسترده کتابخانههای مسجدی در تربیت نسل نوجوان، بر اهمیت تقویت این پایگاههای فرهنگی تأکید کرد.
۲۱۳ مخزن کتابخانهای و ۹۳ کتابخانه قفسهباز؛ ظرفیت بزرگ فرهنگی در مساجد قم
وی با تشریح جایگاه کتاب در منظومه تربیتی مساجد، به تبیین نقش کتابخانههای مسجدی در ارتقای دانش و هویت نسل نوجوان پرداخت و با اشاره به وضعیت کتابخانههای فعال در کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان قم اظهار داشت: در حال حاضر ۲۱۳ کانون مسجدی دارای مخزن کتابخانه و ۹۳ کتابخانه قفسهباز در سطح استان در حال خدمترسانی به نوجوانان، جوانان و علاقهمندان به مطالعه هستند. این آمار نشاندهنده سرمایه عظیم فرهنگی در بستر مساجد است؛ سرمایهای که اگر درست مدیریت و تقویت شود، میتواند به یکی از مؤثرترین بسترهای تربیت فکری و اخلاقی نسل آینده تبدیل شود.
وی افزود: مسجد همواره خاستگاه علم و فرهنگ بوده است و فعال بودن کتابخانههای مسجدی، حلقه اتصال نوجوان امروز با میراث علمی و معنوی گذشته است.
کتاب؛ محور پرورش اندیشه و هویتسازی در دوره حساس نوجوانی
مدیر ستاد هماهنگی کانونهای مساجد قم با بیان اینکه کتاب در منظومه تربیتی اسلام، جایگاهی ویژه دارد، گفت: مطالعه در سنین نوجوانی تنها یک فعالیت آموزشی نیست؛ بلکه فرایندی هویتساز، شخصیتپرداز و اندیشهپرور است. نوجوانی، دورهای است که ذهن و روح آمادگی پذیرش مفاهیم عمیق، ارزشهای انسانی، آرمانهای معنوی و پرسشهای بنیادین را دارد. کتاب میتواند در این سنین، چراغی برای منطق، تحلیل، پرسشگری و رشد فکری باشد.
وی ادامه داد: کتابخانههای مسجدی با منابع اصیل، غنی و متنوع خود، میتوانند نقشی بیبدیل در هدایت فکری و ایجاد عمق معرفت در نوجوانان ایفا کنند و بستری فراهم سازند که ذهنهای جوان در برابر جریانهای رسانهای و فرهنگی مخرب، مقاوم و هوشمند باشند.
مسجد؛ پناهگاهی فرهنگی در برابر هجمههای رسانهای
حجتالاسلام والمسلمین حیدری با اشاره به چالشهای فرهنگی پیشروی نسل نوجوان بیان کرد: نوجوان امروز در محیطی پر از جذابیتها و در عین حال تهدیدهای رسانهای رشد میکند. در چنین شرایطی، کتابخانههای مسجدی میتوانند پناهگاهی امن، آرامشبخش و هویتساز برای نوجوانان باشند و فرصت آشنایی آنان با میراث تمدنی اسلام، شخصیتهای تأثیرگذار، و منابع معتبر فرهنگی و اعتقادی را فراهم کنند.
وی تأکید کرد: کتابخانههای مسجدی صرفاً محل مطالعه نیستند؛ بلکه محیطی برای گفتوگو، تبادل فکری، مشاوره فرهنگی، برگزاری نشستهای کتابمحور، و ایجاد پیوند میان نوجوانان و مربیان فرهنگی به شمار میروند؛ پیوندی که میتواند نقش تعیینکنندهای در جهتدهی فکری و اخلاقی نسل جوان داشته باشد.
تقدیر از کانونها و کتابداران مسجدی
مدیر ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان قم با تقدیر از کانونهایی که در راهاندازی، تجهیز و فعالسازی کتابخانههای مسجدی نقشآفریناند، گفت: از تمامی مسئولان کانونها که با دغدغه فرهنگی و نگاه تربیتی، کتابخانههای مسجدی را فعال نگه داشتهاند، صمیمانه سپاسگزاریم. این تلاشها در حقیقت سرمایهگذاری معنوی برای آینده جامعه است.
وی همچنین با قدردانی از کتابداران مسجدی افزود: کتابداران مسجدی، با عشق، دلسوزی و تعهد، چراغ مطالعه را در دل مساجد روشن نگه داشتهاند. آنان با رفتار فرهنگی و ارتباط نزدیک با نوجوانان، تنها امانتدار کتاب نیستند؛ بلکه راهنما و همراه مسیر رشد فکری نسل آینده محسوب میشوند. تلاش این عزیزان در مسیر تمدنسازی اسلامی، ماندگار، ارزشمند و اثرگذار خواهد بود.
تأکید بر توسعه کتابخانههای مسجدی و گسترش فرهنگ مطالعه
حجتالاسلام والمسلمین حیدری در پایان تصریح کرد: ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان قم، توسعه و تجهیز کتابخانههای مسجدی، تقویت شبکه کتابداران، بهروزرسانی منابع و استفاده از ظرفیت فناوریهای نوین را از اولویتهای جدی خود میداند. امیدواریم با همکاری مجموعههای فرهنگی، شاهد رونق هرچه بیشتر فرهنگ مطالعه در میان نوجوانان باشیم.