دومین روز از رقابت‌های تکواندو ششمین دوره بازی‌های کشور‌های اسلامی با صعود سه نماینده کشورمان به فینال پیگیری شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در دومین روز از رقابت‌های تکواندو بازی‌های کشور‌های اسلامی در ریاض عربستان، چهار هوگوپوش کشورمان روی شیاپ‌چانگ رفته‌اند.

در وزن ۵۱- کیلوگرم، روژان گودرزی در گام نخست شایلوبکووا از قرقیزستان را به‌راحتی مغلوب کرد. وی در ادامه الیف آکگول از ترکیه قرار گرفت و در مبارزه‌ای حساس، دو بر یک شکست خورد تا امیدش به جدول شانس مجدد باشد.

در وزن ۷۰- کیلوگرم، یلدا ولی‌نژاد مقابل سیلا نول جنچر از ترکیه به برتری دست یافت و راهی نیمه‌نهایی شد. او در این مرحله مقابل الیزابت آنیاناچو از نیجریه با ارائه مبارزه‌ای تماشایی برنده شد و به فینال رسید.

در وزن ۶۰- کیلوگرم، علی‌اصغر علی‌مرادیان کار خود را با برتری برابر نماینده چاد استارت زد و سپس عیسی دیاکیته از ساحل عاج را بٌرد و به نیمه‌نهایی رسید. نماینده ایران در این دیدار نیز محمد سلیم مصری را مغلوب کرد تا فینالیست شود.

در وزن ۸۲-کیلوگرم، امیررضا صادقیان ابتدا کلیچ از ترکیه را در دو راند متوالی شکست داد و سپس در دیداری نفس‌گیر ساوادوگو از بورکینافاسو را از پیش‌رو برداشت و به نیمه‌نهایی قدم گذاشت. وی در نیمه نهایی با صالح شراباتی نماینده عنوان‌دار اردن قرار گرفت و در مبارزه‌ای نزدیک و کم امتیاز، به یک بُرد مهم رسید تا جواز حضور در فینال را کسب کند.

دیدار‌های شانس مجدد و فینال این اوزان، امشب برگزار خواهد شد.

روز گذشته نیز تکواندوکاران ایران به یک مدال طلا و دو نقره در این بازی‌ها دست یافتند.

