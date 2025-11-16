مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی با اعلام بارش باران، رعدوبرق و کاهش دما در ۱۸ استان کشور، نسبت به سیلاب در استان‌های کرمانشاه، کردستان، ایلام، جنوب آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی هشدار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت: امشب با ادامه فعالیت سامانه بارشی، بارش باران همراه با رعدو برق و کاهش دما در استان‌های آذربایجان‌شرقی، آذربایجان‌غربی، کردستان، کرمانشاه، ایلام، لرستان، زنجان، خوزستان، چهارمحال و بختیاری، و با شدت کمتر در مناطقی از استان‌های گیلان، اردبیل، همدان، مرکزی، کهگیلویه و بویراحمد، غرب اصفهان و ارتفاعات البرز مرکزی در استان‌های قزوین، البرز، تهران پیش‌بینی شده است.

 وی افزود: با اعلام تداوم بارش برای فردا در مناطقی از شمال‌غرب، غرب، استان‌های ساحلی خزر، ارتفاعات شمال شرق و دامنه های جنوبی البرز در قزوین، البرز و تهران از وزش باد شدید از سه شنبه تا پنچشنبه در نوار شرقی کشور به ویژه منطقه زابل خبر داد.

وی گفت: سه شنبه خلیج فارس و دریای خزر مواج و متلاطم است.

او بیان کرد: امشب هشدار بارندگی شدید برای استان‌های کرمانشاه، کردستان، شمال ایلام و جنوب آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی صادر شده است. تهران نیز امشب وزش باد دارد.

نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۱
در انتظار بررسی: ۲
Iran (Islamic Republic of)
کشاورز
۰۲:۵۵ ۲۶ آبان ۱۴۰۴
کشاورزی دیگه ول شد
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۳۲ ۲۶ آبان ۱۴۰۴
پروردگارا در روستا و شهری که سقف کتابخانه مسجدش از اردیبهشت 1404 به بعد پاره است، همچنان باران نفرست
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۱۶ ۲۶ آبان ۱۴۰۴
به خاطر نمازها هستا :)
۹
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۲۹ ۲۶ آبان ۱۴۰۴
میخوای سال دیگه هر چی نماز بخونن نباره تا بفهمی واسه نماز ها نیست؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۳۲ ۲۶ آبان ۱۴۰۴
میخوایی سال دیگه هر چقدر نماز بخونن نباره تا متوجه بشی از نماز نیست؟
ولی خب اونکه دوست داره بارون بباره پیامشو ارسال کرده که دوست داره بارون بباره و اون نماز هام اصلا ربطی نداره .
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۵۹ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
جوان خسته است از این زندگی بی ثمر
۱
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۰ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
ما که ندیدیم.
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۲۳ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
من دیدم. میباره
Iran (Islamic Republic of)
امید
۲۲:۵۵ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
خدارو شکر بعد از مدتها شهر من "ارومیه" بارش بارون رو به خودش دید :)
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۱۸ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
همش پارتی بازیه، چرا جنوب بارون نمیاد؟
۱
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۶ ۲۵ آبان ۱۴۰۴
اره یا مثلا از شرق بیاد یا از وسط ایران یکهو از آسمون بیاد یا از سمت قطب شمال بیاد؟!
