باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - صادق ضیائیان مدیرکل پیشبینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت: امشب با ادامه فعالیت سامانه بارشی، بارش باران همراه با رعدو برق و کاهش دما در استانهای آذربایجانشرقی، آذربایجانغربی، کردستان، کرمانشاه، ایلام، لرستان، زنجان، خوزستان، چهارمحال و بختیاری، و با شدت کمتر در مناطقی از استانهای گیلان، اردبیل، همدان، مرکزی، کهگیلویه و بویراحمد، غرب اصفهان و ارتفاعات البرز مرکزی در استانهای قزوین، البرز، تهران پیشبینی شده است.
وی افزود: با اعلام تداوم بارش برای فردا در مناطقی از شمالغرب، غرب، استانهای ساحلی خزر، ارتفاعات شمال شرق و دامنه های جنوبی البرز در قزوین، البرز و تهران از وزش باد شدید از سه شنبه تا پنچشنبه در نوار شرقی کشور به ویژه منطقه زابل خبر داد.
وی گفت: سه شنبه خلیج فارس و دریای خزر مواج و متلاطم است.
او بیان کرد: امشب هشدار بارندگی شدید برای استانهای کرمانشاه، کردستان، شمال ایلام و جنوب آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی صادر شده است. تهران نیز امشب وزش باد دارد.