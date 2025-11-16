منابع پزشکی از شهادت یک مرد فلسطینی در شهر غزه در پی شلیک نظامیان صهیونیست خبر دادند. 

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - یک منبع در بیمارستان الاهلی عرب به الجزیره گفت که مردی فلسطینی در تیراندازی نظامیان صهیونیست در محله تفاح شهر غزه کشته شده است.

این منبع گفت که این حمله پشت «خط زرد» که منطقه تحت کنترل نظامی اشغالگران را مشخص می‌کند، رخ داده است.

بر اساس گزارش دفتر رسانه‌ای دولت نوار غزه، رژیم صهیونیستی از زمان اجرای توافق آتش‌بس، بیش از ۲۰۰ بار این توافق را نقض کرده که این تخلفات منجر به شهادت بیش از ۲۰۰ شهروند و مجروحیت بیش از ۶۰۰ تن دیگر شده است.

پیش از این، «نضال ابوزید» کارشناس امور نظامی و راهبردی اعلام کرد: مقاومت همچنان به آتش بس غزه پایبند است، اما طبق گزارش‌ها اسرائیل همچنان به نقض آتش بس ادامه می‌دهد. این کارشناس تصریح کرد: «اسرائیل روزانه تلاش می‌کند که مقاومت را تحریک کند تا واکنشی نشان دهد. طرف اسرائیلی با این بهانه که مقاومت توافق را نقض کرده به دنبال از سرگیری جنگ است». 

طبق توافق آتش‌بس که از ۱۸ مهرماه اجرایی شده، نظامیان اسرائیلی باید به پشت خط زرد عقب‌نشینی کنند. بسیاری از ساکنان غزه می‌گویند که نشانه‌گذاری این خط اصلا واضح نیست و بسیاری از مردم دقیقا نمی‌دانند کجا قرار دارد.

منبع: الجزیره

برچسب ها: نوار غزه ، شهادت فلسطینیان ، نقض آتش‌بس
خبرهای مرتبط
بررسی طرح آمریکا برای تقسیم غزه به دو منطقه سبز و قرمز
طرح صلح ترامپ؛ سبز برای اشغال، قرمز برای ویرانی
ماجرای پرواز‌های «مرموز» حامل فلسطینیان به آفریقای جنوبی چیست؟
نتانیاهو: مانع تشکیل هرگونه کشور فلسطینی هستیم و غزه خلع سلاح خواهد شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
گامی به‌سوی ثبات یا بازتعریف توازن منطقه‌ای؟ 
طرح صلح ترامپ؛ سبز برای اشغال، قرمز برای ویرانی
ماجرای پرواز‌های «مرموز» حامل فلسطینیان به آفریقای جنوبی چیست؟
هتلی در استانبول پس از مرگ مشکوک گردشگران بر اثر مسمومیت تخلیه شد
فوران آتشفشان در جنوب غربی ژاپن و پرتاب خاکستر تا ارتفاع ۴۴۰۰ متر
بازداشت شهرک‌نشین اسرائیلی به اتهام انتقال اطلاعات به ایران
بازداشت مقام سابق سازمان ملل در فرودگاه تورنتو در پی تحقیقات مرتبط با جنایات اسرائیل
درگیری خشونت‌آمیز در جریان اعتراضات «نسل زد» مکزیک
روسیه برای میانجی‌گری بین پاکستان و طالبان اعلام آمادگی کرد
ادعای جنجالی وزیر افراطی اسرائیلی: چیزی به اسم مردم فلسطین وجود ندارند!
آخرین اخبار
پیشنهاد ازبکستان برای ادغام اقتصادی کشور‌های آسیای مرکزی
انگلیس «بلیط طلایی پناهجویان» را لغو کرد؛ سخت‌ترین بازنگری سیاست پناهندگی در دوران مدرن
شلیک نظامیان صهیونیست به صلح‌بانان سازمان ملل در جنوب لبنان
اجرای طرح جدید روادید کارگری برای اتباع خارجی/خروج ۵۰۰ هزار نیروی کار غیرمجاز
حضور ایران در نمایشگاه صنعت افغانستان؛ هیاتی از وزارت بازرگانی عازم کابل شد
ادغام افغانستان در پروژه‌های منطقه‌ای برای امنیت آسیای مرکزی حیاتی است
نتانیاهو: مانع تشکیل هرگونه کشور فلسطینی هستیم و غزه خلع سلاح خواهد شد
اشغالگران اسرائیلی به یک شهرک سوری در منطقه قنیطره یورش بردند
هاآرتص: نتانیاهو مانع اصلی ادامه طرح ترامپ برای غزه است
ماجرای پرواز‌های «مرموز» حامل فلسطینیان به آفریقای جنوبی چیست؟
ادعای اوکراین: پالایشگاه نفت روسیه در سامارا را هدف قرار دادیم
اوشاکوف: توافق‌های آلاسکا همچنان معتبر هستند
ژاپنی‌ها در مورد واکنش نظامی به چین در مورد تایوان اختلاف‌نظر دارند
بازداشت شهرک‌نشین اسرائیلی به اتهام انتقال اطلاعات به ایران
آمریکا در تلاش برای حذف انرژی روسیه از بازار اروپا و جایگزینی آن با منابع گازی خود
هتلی در استانبول پس از مرگ مشکوک گردشگران بر اثر مسمومیت تخلیه شد
طرح صلح ترامپ؛ سبز برای اشغال، قرمز برای ویرانی
گامی به‌سوی ثبات یا بازتعریف توازن منطقه‌ای؟ 
بازداشت مقام سابق سازمان ملل در فرودگاه تورنتو در پی تحقیقات مرتبط با جنایات اسرائیل
هشدار چین به فیلیپین درباره توقف اقدامات تحریک‌آمیز در دریای جنوبی چین
فیدان: آنکارا آماده پذیرش مسئولیت در غزه است و خواستار پایان اشغال است
دستکم ۵۷ پهپاد اوکراینی در طول شب بر فراز مناطق روسیه سرنگون شدند
ادعای جنجالی وزیر افراطی اسرائیلی: چیزی به اسم مردم فلسطین وجود ندارند!
فوران آتشفشان در جنوب غربی ژاپن و پرتاب خاکستر تا ارتفاع ۴۴۰۰ متر
درگیری خشونت‌آمیز در جریان اعتراضات «نسل زد» مکزیک
نخست وزیر سابق اوکراین: آمریکا به طور فعال به دنبال جایگزینی برای زلنسکی است
مادورو: ونزوئلا آماده دفاع در برابر هر تهدیدی است
دو کشته در پی حمله مسلحانه در حمص سوریه
روسیه برای میانجی‌گری بین پاکستان و طالبان اعلام آمادگی کرد
واژگونی دو قایق حامل ده‌ها پناهجو در سواحل لیبی