منابع پزشکی از شهادت یک مرد فلسطینی در شهر غزه در پی شلیک نظامیان صهیونیست خبر دادند. 

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - یک منبع در بیمارستان الاهلی عرب به الجزیره گفت که مردی فلسطینی در تیراندازی نظامیان صهیونیست در محله تفاح شهر غزه کشته شده است.

این منبع گفت که این حمله پشت «خط زرد» که منطقه تحت کنترل نظامی اشغالگران را مشخص می‌کند، رخ داده است.

بر اساس گزارش دفتر رسانه‌ای دولت نوار غزه، رژیم صهیونیستی از زمان اجرای توافق آتش‌بس، بیش از ۲۰۰ بار این توافق را نقض کرده که این تخلفات منجر به شهادت بیش از ۲۰۰ شهروند و مجروحیت بیش از ۶۰۰ تن دیگر شده است.

پیش از این، «نضال ابوزید» کارشناس امور نظامی و راهبردی اعلام کرد: مقاومت همچنان به آتش بس غزه پایبند است، اما طبق گزارش‌ها اسرائیل همچنان به نقض آتش بس ادامه می‌دهد. این کارشناس تصریح کرد: «اسرائیل روزانه تلاش می‌کند که مقاومت را تحریک کند تا واکنشی نشان دهد. طرف اسرائیلی با این بهانه که مقاومت توافق را نقض کرده به دنبال از سرگیری جنگ است».

طبق توافق آتش‌بس که از ۱۸ مهرماه اجرایی شده، نظامیان اسرائیلی باید به پشت خط زرد عقب‌نشینی کنند. بسیاری از ساکنان غزه می‌گویند که نشانه‌گذاری این خط اصلا واضح نیست و بسیاری از مردم دقیقا نمی‌دانند کجا قرار دارد.

منبع: الجزیره