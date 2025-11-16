معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از تصویب اقلام مشمول کسورات بازنشستگی در هیأت وزیران خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علاءالدین رفیع‌زاده امروز -یکشنبه ۲۵ آبان‌ماه- با انتشار پیام در شبکه اجتماعی فضای مجازی از تصویب لایحه افزایش اقلام مشمول کسور بازنشستگی در هیات دولت خبر داد.

وی با اشاره به اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری نگاشت: این لایحه پرداخت‌هایی از جمله فوق‌العاده مناطق کمتر توسعه‌یافته و بد آب و هوا، اضافه‌کار، حق‌التدریس غیرموظف معلمان و نوبت‌کاری را مشمول کسور بازنشستگی می‌کند. نتیجه این اقدام، نزدیک‌تر شدن حقوق بازنشستگان به دریافتی دوران اشتغال و تقویت منابع صندوق‌های بازنشستگی است.

معاون رئیس‌جمهوری تصریح کرده است: با اجرای این لایحه، اختلاف دریافتی میان شاغلان و بازنشستگان کاهش می‌یابد و هماهنگی میان کارکنان تابع قانون مدیریت خدمات کشوری و مشمولان قانون کار افزایش می‌یابد؛ همچنین نیاز به قوانین حمایتی مشابه در سال‌های آینده کاهش می‌یابد و پایداری بلندمدت صندوق‌ها تضمین می‌شود.

تبادل نظر
