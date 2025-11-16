باشگاه خبرنگاران جوان - حمیدرضا شیخ الاسلام با بیان اینکه کودکستانهایی که شهریه خود را در سامانه ثبت نکردهاند، از محتوای آموزشی مورد تأیید سازمان (بستههای تربیتی و یادگیری) استفاده نکردهاند یا بدون مجوز فعالیت داشتهاند، احکامشان صادر شده و تعدادی منجر به بسته شدن مرکز شده است.
وی درباره نحوه فعالیت کودکستانهایی که اسم و شهریه هایشان در سامانه ثبت نشده است افزود: اینها غیرمجاز هستند و سریعاً دریافت مجوز را از سازمان داشته باشند در غیر این صورت برابر قوانین مقررات با آنها برخورد خواهد شد.
شیخ الاسلام اظهار کرد: درخواست میکنم از اولیای عزیز که حتماً فرزندانشان را در مراکزی که تابلوی سازمان ملی تعلیم و تربیت بر سر در آن کودکستان نصب شده ثبت نام کنند و اگر تابلوی غیر از آموزش و پرورش داشته باشد قطعاً مجوزی از سازمان ملی تعلیم و تربیت ندارند.