هم‌زمان با هفته کتاب و کتابخوانی، سرپرست نهاد کتابخانه‌های عمومی استان قم از اجرای طرح عضویت رایگان در کتابخانه‌های عمومی استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان -سرپرست نهاد کتابخانه‌های عمومی استان گفت: به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی عضوگیری در کتابخانه برای افراد ۲ تا بالای ۶۵ سال رایگان است.

محمد غفاری گفت: در حال حاضر ۲۷ کتابخانه عمومی در سطح استان قم فعال هستند و بیش از ۳۷ هزار نفر عضو این کتابخانه‌ها هستند.

وی با اشاره به ظرفیت منابع موجود افزود: در کتابخانه‌های عمومی استان بیش از ۶۵۰ هزار عنوان کتاب در دسترس علاقه‌مندان قرار دارد. بخشی از این منابع با مشارکت مردم تأمین شده است؛ به‌طوری‌که در سال گذشته، همشهریان قمی بیش از ۴۷ هزار جلد کتاب به کتابخانه‌ها اهدا کردند.

 

