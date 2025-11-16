رئیس شورای راهبردی روابط خارجی با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی از مذاکره فراری نیست، گفت: در عین حال طرف مقابل باید بداند که ما از غنی سازی دست بر نخواهیم داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - کمال خرازی عصر امروز -یکشنبه ۲۵ آبان ماه- در کنفرانس بینالمللی «حقوق بینالملل تحت تهاجم، تجاوز و دفاع» گفت: این اجلاسها میتواند در جهت تبیین مسائل ایران و منطقه نقش بسیار مهمی داشته باشد.
وی ادامه داد: در سخنرانیها و پنلهای چندگانه مختلف این اجلاس که در مورد بحث تجاوز و دفاع برگزار شد، بهخوبی شرایط امروز بینالمللی از جهت احترام به قانون و حقوق بینالملل تفسیر شد.
خرازی افزود: گرچه زحمات بسیار زیادی در دنیا انجام گرفته است تا سازمان بینالمللی به وجود بیاید و قوانین بینالمللی تدوین بشود با این امید که بتواند بر روابط کشورها سیطره داشته و از جنگ و خونریزی جلوگیری کند، اما متأسفانه میبینیم که قانونمداری تبدیل به زورمداری شده است؛ بهخصوص با ظهور ترامپ بهعنوان رئیسجمهور آمریکا که اساسا اعتقادی به قوانین بینالمللی ندارد و برای اینکه بتواند به اهداف خودش نائل بیاید زور، فشار و جنگ را اتخاذ میکند.
رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران، اساساً کشور ایران، از بانیان سازمان ملل متحد بوده است و در تمام این دورهها تلاش کرده تا قوانین بینالمللی جاری شود و از جنگها و خونریزیها جلوگیری شود، اما متأسفانه قدرتها همواره از چنین سازمانی سوءاستفاده کردهاند و روزبهروز و سالبهسال این سازمان ضعیفتر شده است؛ تا حدی که امروزه سازمان ملل وضعیت بسیار ضعیفی دارد؛ بهطوریکه قدرتها هر تصمیمی بخواهند بگیرند میگیرند و سازمان ملل ناتوان است در اینکه بتواند جلوی تصمیمات غلط آنها را بگیرد. حتی شاهد بودیم که در همین غزه، بیاحترامیهایی به شخص دبیرکل سازمان ملل صورت گرفت.
وی گفت: نام این کنفرانس و این اجلاس که "تجاوز و دفاع" نامیده است، برگرفته از کنفرانس تجاوز و دفاع است که ما در پایان جنگ تحمیلی هشتساله برگزار کردیم. در آن زمان، من مسئول تبلیغات جنگ بودم و کنفرانسی را برگزار کردیم که در آن از حقوقدانان و چهرههای برجسته کشورهای مختلف دعوت به عمل آمد؛ کنفرانس "تجاوز و دفاع" برگزار شد و این کنفرانس بهطور بسیار موفقی به بررسی مبانی حقوقی آنچه در جنگ تحمیلی به وقوع پیوسته بود، به عنوان یک تجاوز آشکار پرداخت و توانست نمونه و تجربهای برای جلوگیری از تجاوزات بعدی باشد.
وی یادآور شد: ما در طول هشت سال دفاع مقدس، استقامت بسیاری از خود نشان دادیم و تلاشهای زیادی انجام شد تا آتشبس را بپذیریم و سپس به مذاکره بپردازیم؛ اما ایران این پیشنهاد را نپذیرفت و تلاش کرد تا با اتکا به جوانان و نیروهای مسلح خود، دشمن را از خاک ایران اخراج کند. این توفیق بزرگی برای کشور ایران بود، به ویژه در زمانی که انقلاب تازه به وقوع پیوسته بود و دشمنان فکر میکردند که اوضاع به هم ریخته و میتوانند ایران را تجزیه کنند و به اهداف خود دست یابند. با ارادهای که مردم عزیز ما و جوانان غیور ما از خود نشان دادند، توانستند دشمن را از سرزمین ایران اخراج کنند.
خرازی: اتکا به خود، از وجوه مشترک جنگ ۸ ساله و ۱۲ روزه بود
خرازی در ادامه گفت: در جنگ ۸ ساله و جنگ ۱۲ روزه یک وجه مشابهی وجود دارد. در جنگ ۸ ساله، استقامت، انسجام و تابآوری مردم در برابر دشمن بود که به پیروزی انجامید. اراده و تصمیم و انگیزه نیروهای مسلح ما بود که در برابر دشمن ایستادند و از کشور دفاع کردند.
رئیس شورای راهبردی روابط خارجی افزود: در جنگ ۱۲ روزه هم میبینیم که به همین ترتیب بود؛ یعنی تابآوری و ایستادگی مردم، آن وجوه منسجمی که از ایران و از ایرانی نشان دادند، خیلی مؤثر بود؛ در حالی که دشمنان میخواستند کاری بکنند که فروپاشی در کشور رخ بدهد، ایرانیان در هر جا که بودند، چه در داخل و چه در خارج کشور، انسجام خودشان را در مخالفت با دشمن و مبارزه با دشمن بهخوبی نشان دادند.
وی ادامه داد: اتکا به خود، در جنگ ۸ ساله و جنگ ۱۲ روزه، باز از وجوه مشابه این دو جنگ بود. ما متکی به بیگانه نبودیم؛ در جنگ ۸ ساله متکی به خودمان بودیم و در جنگ ۱۲ روزه هم که دیدید کسی به ما کمک نکرد و تنها خودمان بودیم که از کشورمان دفاع کردیم.
در جنگ ۸ ساله متکی به نیروهای توانمند خودمان بودیم
رئیس شورای راهبردی روابط خارجی گفت: در جنگ ۸ ساله با اتکا به نیروهای توانمند خودمان توانستیم از سلاحهایی که از دوران رژیم گذشته باقی مانده بود به خوبی استفاده کنیم. کارشناسان و نیروهای آمریکایی زمانی که ایران را ترک کردند، تصور میکردند که ما نمیتوانیم از هواپیماها اف ۱۴ استفاده کنیم، ولی نیروهای زبده ایرانی توانستند از این هواپیماها به خوبی استفاده کنند؛ یعنی به اتکای خودمان بدون اینکه مشاوران خارجی حضور داشته باشند توانستیم از سلاحهای موجود استفاده کنیم.
وی یادآور شد: در همان دوران جنگ، کار تولید سلاح از جمله ساخت موشک شروع شد و تا به امروز که به عنوان یکی از قدرتهای موشکی دنیا محسوب میشویم ادامه دارد.
خرازی گفت: شباهت دیگری که بین این دو جنگ وجود داشت این بود که در دوران دفاع مقدس هشت ساله، سازمانهای بینالمللی هیچ اقدامی به نفع ایران نکردند و حتی قطعنامه ۵۹۸ را صادر کردند؛ در جنگ اخیر هم سازمان ملل هیچ کمکی به جمهوری اسلامی نکرد.
ایرانی تن به ذلت نمیدهد
رئیس شورای راهبردی روابط خارجی گفت: از این شباهتهای دو جنگ و این دو واقعه بزرگ نتیجهگیری حاصل میشود که ایرانی تن به ذلت نمیدهد و در برابر زور میایستد. ایرانی استقلال خود را با هیچ چیز مبادله نمیکند. ایرانی خوداتکاست و بر اساس شعار «ما میتوانیم» تلاش میکند که مشکلات را خود حل کند.
خرازی افزود: این را ما امروزه در تولید سلاح میبینیم که ما به اتکای نیروهای زبده خود توانستیم با تولید موشک و سایر سلاحها از خودمان دفاع کنیم. در عین حال، ایرانی وقتی که دست دوستی به سمتش دراز شود، آمادگی گفتوگو و صحبت دارد.
رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ادامه داد: چنانکه ما بعد از اینکه رژیم صدام ساقط شد و نیروهای داعش که خود ساخته آمریکاییها بودند و نزدیک بود که بغداد را سرنگون کنند، ما به کمک رفتیم، با اینکه ما با عراقیها قبلا در جنگ بودیم؛ لذا با وجود تمام اینها، در برابر دراز کردن دست دوستی ما مثبت برخورد کردیم و کمک کردیم و امروزه هم به همسایگان خود از جمله عراق کمک میکنیم.
باید موجودیت ایران انقلابی را بپذیرند
وی ادامه داد: همیشه این سوال مطرح میشود که مقاومت ایران در برابر زور و در برابر بیگانگان تا چه زمانی ادامه پیدا میکند؟ چند سال پیش در مجمع دوحه شرکت کرده بودم، عدهای از ایرانیانی که در اندیشکدههای مختلف مشغول فعالیت هستند از جمله ولی الله نصر در ملاقاتهایی دوجانبه سوال کردند که تا چه زمانی میخواهید به این روش مقاومتی خودتان ادامه دهید؛ من به او گفتم که تا زمانی که موجودیت ایران انقلابی را بپذیرند؛ چه خوششان بیاید چه خوششان نیاید، بالاخره باید این موجودیت را بپذیرند.
رئیس شورای راهبردی روابط خارجی افزود: اخیراً نصر مصاحبهای کرده و اظهار کرده است که ایرانیها در ۴۰ سال گذشته جامعه خودکفا، ماهر و با اعتماد به نفس ساختهاند و به همین دلیل توانستند در برابر تحریمها و فشارها تاب بیاورند. اینکه ولیالله نصر بهعنوان یک اندیشمند و کسی که در اندیشکدههای مختلف آمریکا فعال است، به این نتیجه رسیده، خوشایند و خیلی جالب است.
وی یادآور شد: او میگوید که حفاظت از استقلال و مقاومت در برابر فشار غرب، این دو ستون استراتژی ایرانی است. این مهم نشان میدهد که ایران با کسی سر استقلال خودش معامله نخواهد کرد و برخلاف کشورهایی که حاضرند استقلال خود را به حراج بگذارند، ایران هیچوقت تسلیم نخواهد شد.
خرازی گفت: این روحیه «ما میتوانیم» ایرانیان، که وقتی تصمیم بگیریم میتوانیم مشکلات خودمان را حل کنیم و میتوانیم در برابر بیگانگان و زورمداری دیگران ایستادگی بکنیم، این خود یک ارمغان از تأکید بر استقلال و تابآوری در برابر فشارهای بیگانگان است.
خرازی: دشمنان ما هم تایید میکنند که ایران ماندنی است
وی با بیان اینکه فرانک مکنزی فرمانده پیشین سنتکام اوضاع منطقه به خصوص ایران را خیلی بهتر از ترامپ میشناسد، گفت: او در مصاحبهای میگوید که ایران فرهنگ متفاوت و تاریخ پرافتخار دارد، ایران از میان نخواهد رفت، این کشور ملتی است که از نقشه سیاسی منطقه حذف شدنی نیست. تحلیل قدرت ایران بدون درک عمیق تاریخی و فرهنگی آن ممکن نیست. ایران کشوری است که گذشته هزاران سالهاش امروز آن را شکل داده است و در مقابل نگاه کوتاه مدت و محدود آمریکاییها توانسته است نه فقط باقی بماند بلکه قدرت و نفوذ خود را در منطقه افزایش دهد. تصور ناپدید شدن ایران خیال خامی است. این کشور هزاران سال است که پابرجاست و در آینده نیز پابرجا خواهد بود حتی اگر از شکل فعلی حکومت در ایران بیزار باشیم باید بپذیریم که این ملت ماندنیست.
خرازی افزود: بنابراین، دشمنان ما هم تایید میکنند که ایران ماندنی است، ایران مقاوم است، مردم ایران دارای تابآوری بسیار بالایی هستند، مردم ایران تسلیم نمیشوند و برای اهداف خودشان میایستند.
حق ایران است که خواستار غرامت خسارات خود باشد
وی یادآور شد: ترامپ اخیرا در مصاحبهای مسئولیت مشارکت عملی در جنگ علیه ایران را پذیرفت. وقتی که رئیس جمهوری کشوری رسماً مسئولیت میپذیرد، باید مسئولیت عواقب آن را هم بپذیرد و این حق جمهوری اسلامی ایران است که خواستار حقوق خود در قبال تجاوزی که انجام شده باشد و از آمریکا بخواهد که غرامت خساراتی را که به ایران وارد شده چه خسارات مادی و چه خسارات جانی و چه خسارت روانی را بپردازد.
خرازی گفت: آمریکاییها خود بابت خسارات روانی که به مردمش یا به کسانی که در مسائل مختلفی که اتفاق میافتد طلب خسارت میکنند، بنابراین باید خسارات روانی دیگران را هم که در اثر تجاوز آمریکا رخ داده بپردازند.
وی تاکید کرد: تردیدی نیست که عملیات نظامی اسرائیل و آمریکا علیه تاسیسات هستهای ایران غیرقانونی بود. اساساً حمله به تاسیسات هستهای قانونی نیست، مخصوصاً تاسیسات هستهای که تحت پادمان آژانس بینالمللی هستهای است؛ بنابراین، وقتی که آمریکا مسئولیت این جنگ را پذیرفته است، باید مسئولیت غرامت آن را هم بپذیرد.
صلح از طریق اعمال زور به دست نمیآید
رئیس شورای راهبردی روابط خارجی گفت: صلح از طریق اعمال زور به دست نمیآید و جمهوری اسلامی ایران در برابر زورگوییهای آنها خواهد ایستاد و همانطور که در جنگ ۸ ساله و در جنگ ۱۲ روزه نشان داد، از حقوق خود دفاع خواهد کرد. در عین حال، جمهوری اسلامی ایران همواره در طول حیات خود نشان داده که همواره آماده مذاکره است؛ منتها مذاکرهای که بر اساس اصل برابری و احترام متقابل باشد.
خرازی گفت: اشکال کار این است که آمریکاییها هیچ گونه آمادگی برای چنین مذاکرهای ندارند؛ بلکه صرفاً تحمیل خواست خود بر دیگری را میخواهند و طبیعتا ایران هیچوقت زیر بار این تحمیل نخواهد رفت. آنها حتی با تمسک به فشار اقتصادی و عملیات نظامی میخواهند اهداف نامشروع خود را تحمیل کنند و این روش طبیعتا از نظر هر ایرانی روش مردودی است. به همین دلیل است که ایرانیان در برابر این زورگوییها میایستند.
وی افزود: یکی از مشکلاتی که آمریکا امروزه با آن روبهرو شده، این است که آقای ترامپ سابقه دیپلماتیک نداشته و اتفاقا تیم او هم اینگونه است. تیم او هم سابقه دیپلماتیک ندارد. تیم ترامپ اغلب مجریان و شومنهای تلویزیون بودهاند و فکر میکنند که صحنه سیاسی و دیپلماسی هم در واقع صحنه تلویزیون است که نمایش بدهند و بخواهند که مواضعی اینگونه اتخاذ کند.
ترامپ و اطرافیانش تجربه لازم دیپلماسی را ندارند
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: کارتر کشاورز بود، اما قبل از آن در جورجیا حاکم بود و تجربههایی را کسب کرد، اما ترامپ ملاک بود و بدون اینکه تجربه دیپلماتیک داشته باشد رییس جمهور شد. تیم ترامپ و اطرافیانش هم اساسا تجربه لازم دیپلماسی را ندارند.
خرازی افزود: نمونه بی تجربگی این تیم اخیرا قبل از انتخابات عراق اتفاق افتاد، وزیر جنگ آمریکا با عراقیها تماس گرفت و آنها را بی ادبانه سر حشد شعبی تهدید کرد که باید آن را برچینید. این خیلی بی شرمانه است که کشوری به کشور دیگر پیام بدهد و دستور دهد که فلان کار را بکند. طبیعی است که عراقیها هم زیر بار آن نمیروند.
رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ادامه داد: بنابراین سر این بی تجربگی که داشتند انتخابات عراق بسیار با شکوه و با حضور بیش از ۵۹ درصد مردم انتخابات برگزار شد و نیروهای انقلابی رای بالاتری آوردند و بیشتر کرسی پارلمان عراق در اختیار آنها قرار گرفت؛ این نتیجه نادانی در دیپلماسی است که طوری برخورد کنند که درست نتیجه عکس دهد.
وی یادآور شد: در رابطه با ایران هم با این نوع برخوردهایی که ترامپ و اطرافیان او نسبت به ایرانیها نشان دادند مشخص است که ایرانیها زیر بار فشارها و زورگوییهای آمریکاییها نمیروند.
خرازی با بیان این که مبارزه همواره فراز و نشیب دارد و تردیدی در آن نیست گفت: تجربه شکست و پیروزی در مبارزه امری طبیعی است. اگر امروز اسراییلیها با کمک آمریکاییها این جنایات عظیم را در غزه انجام دادند و کشتار بی رحمانه کردند و مردم را با قحطعی به عنوان یک سلاح روبهرو ساختند این به این معنا نیست که اراده مردم فلسطین از بین رفتنی است.
وی افزود: اراده انسانها را نمیشود با تفنگ از بین برد اگر امروزه فلسطین با این وضع بر اثر تجاوزات رژیم و حمایت آمریکا روبهرو شده است به این معنا نیست که حماس از بین رفتنی است؛ این به این معنا نیست که حزب الله در لبنان از بین رفتنی است؛ انصارالله در یمن از بین رفتنی است؛ یا حشدشعبی در عراق زیر فشار بیگانگان از بین رفتنی است. فراز و نشیب طبیعی است، اما اراده انسانها نسبت به دفاع از میهن و آرمانها را نمیشود با زور و فشار و اسلحه از بین برد.
رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ادامه داد: وقتی که انقلاب اسلامی ظهور کرد، کشورهای منطقه، بهخصوص مسلمانان، نسبت به حقوق خود بیدار شدند و در جهت احقاق حقوقشان مصممتر شدند. طبیعتاً از آثار انقلاب اسلامی ایران است که امروزه در کشورهای منطقه، از جمله عراق، لبنان، یمن و دیگر کشورها، مردم برای حقوق خود مبارزه میکنند.
از مذاکره فراری نیستیم
وی گفت: یک توصیه به ترامپ دارم، همانطور که اسلاف شما تجربه کردند و دیدند، ایران با زور از بین رفتنی نیست. ایران مصمم است و بر حقوق خود میایستد و این موضوع را در قضیه هستهای مشاهده کردیم. زمانی که کشورهای غربی حاضر نبودند حتی اجازه دهند ما ۱۵ سانتریفیوژ را به راه بیندازیم و انواع فشارها را وارد میکردند، ما در آخرین روزهای دوران وزارت خود من، تصمیم گرفتیم تعلیق را بشکنیم و شروع به غنیسازی کردیم. آمریکاییها دیدند که ایران ۱۹ هزار سانتریفیوژ را به کار گرفته و دریافتند که با فشار نمیتوان ایران را منکوب کرد، بنابراین خودشان پیشنهاد دادند که مذاکره کنیم، از طریق عمان که مذاکراتی انجام گرفت و بالاخره به برجام منتهی شد.
خرازی افزود: بنابراین توصیه من به ترامپ این است که تجربهای که پیشینیان شما داشتند را بررسی و مطالعه کنید و همانطور که آنها ناچار شدند نهایتاً جمهوری اسلامی را با همین کیفیت به عنوان یک کشور و ملت مقاوم بپذیرند، شما هم ناچار خواهید بود جمهوری اسلامی را بپذیرید و وارد یک مذاکره واقعی با جمهوری اسلامی شوید.
وی در ادامه تاکید کرد: ما از مذاکره فراری نیستیم بلکه مذاکرهای که تحت فشار و تفنگ و اسلحه و جنایت باشد را نمیپذیریم؛ بنابراین توصیه من به ترامپ این است رویکرد مثبتی را انتخاب بکنید و آمادگی خودتان را برای مذاکره بر اساس اصل برابری و احترام متقابل را نشان دهید و خواهید دید که چه آثاری در پی خواهد داشت؛ البته در عین حال بدانید که ما از غنی سازی برای مصارف صلحآمیز دست بر نخواهیم داشت؛ ما قدرت دفاعی خودمان را از دست نخواهیم داد و استقلال خودمان را هم به حراج نخواهیم گذاشت.
از تعامل مثبت و مبتنی بر اصول مذاکره واقعی استقبال میکنیم
رئیس شورای راهبردی روابط خارجی در حاشیه این نشست و در جمع خبرنگاران درباره امکان مذاکره با آمریکا گفت: نشانهای از اینکه که تحولی در دیدگاه آقای ترامپ رخ داده باشد، مشاهده نمیکنیم. اگر واقعاً به این دیدگاه برسد که باید تعامل مثبت و مبتنی بر اصول مذاکره واقعی داشته باشیم، ما هم استقبال میکنیم، اما هنوز تغییر رویکردی وجود ندارد.
وی اضافه کرد: اگر طرف مقابل رویکردی مثبت داشته باشد و حاضر باشد با احترام متقابل و اصل برابری مذاکره کند، در چنین فضا و رویکرد جدیدی میتوان نشست و صحبت کرد و به نتیجه رسید.
خرازی درباره راهکارهای کاهش تنش با اروپا هم گفت: باید از آنها پرسید چه اقداماتی قصد دارند انجام دهند تا روابط عادیتری با ما داشته باشند. متأسفانه آنها از ابتدا رویکرد منفی داشتند، در حالی که ما در حال مذاکره و گفتوگو بودیم. حتی در دوران مسئولیت من، گفتوگو انجام میشد، اما آنها کاری کردند که مجبور شدیم تعلیق را بشکنیم و غنیسازی را آغاز کنیم، زیرا به تعهدات خود عمل نکردند. حتی در دوران برجام نیز، تعهداتشان را انجام ندادند و بنا بود تحریمها برداشته شود، اما اقدام مثبتی مشاهده نشد تا بتوانیم مشکلات موجود را حل کنیم.
