باشگاه خبرنگاران جوان - کمال خرازی عصر امروز -یکشنبه ۲۵ آبان ماه- در کنفرانس بینالمللی «حقوق بینالملل تحت تهاجم، تجاوز و دفاع» گفت: این اجلاسها میتواند در جهت تبیین مسائل ایران و منطقه نقش بسیار مهمی داشته باشد.
وی ادامه داد: در سخنرانیها و پنلهای چندگانه مختلف این اجلاس که در مورد بحث تجاوز و دفاع برگزار شد، بهخوبی شرایط امروز بینالمللی از جهت احترام به قانون و حقوق بینالملل تفسیر شد.
خرازی افزود: گرچه زحمات بسیار زیادی در دنیا انجام گرفته است تا سازمان بینالمللی به وجود بیاید و قوانین بینالمللی تدوین بشود با این امید که بتواند بر روابط کشورها سیطره داشته و از جنگ و خونریزی جلوگیری کند، اما متأسفانه میبینیم که قانونمداری تبدیل به زورمداری شده است؛ بهخصوص با ظهور ترامپ بهعنوان رئیسجمهور آمریکا که اساسا اعتقادی به قوانین بینالمللی ندارد و برای اینکه بتواند به اهداف خودش نائل بیاید زور، فشار و جنگ را اتخاذ میکند.
رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران، اساساً کشور ایران، از بانیان سازمان ملل متحد بوده است و در تمام این دورهها تلاش کرده تا قوانین بینالمللی جاری شود و از جنگها و خونریزیها جلوگیری شود، اما متأسفانه قدرتها همواره از چنین سازمانی سوءاستفاده کردهاند و روزبهروز و سالبهسال این سازمان ضعیفتر شده است؛ تا حدی که امروزه سازمان ملل وضعیت بسیار ضعیفی دارد؛ بهطوریکه قدرتها هر تصمیمی بخواهند بگیرند میگیرند و سازمان ملل ناتوان است در اینکه بتواند جلوی تصمیمات غلط آنها را بگیرد. حتی شاهد بودیم که در همین غزه، بیاحترامیهایی به شخص دبیرکل سازمان ملل صورت گرفت.
وی گفت: نام این کنفرانس و این اجلاس که "تجاوز و دفاع" نامیده است، برگرفته از کنفرانس تجاوز و دفاع است که ما در پایان جنگ تحمیلی هشتساله برگزار کردیم. در آن زمان، من مسئول تبلیغات جنگ بودم و کنفرانسی را برگزار کردیم که در آن از حقوقدانان و چهرههای برجسته کشورهای مختلف دعوت به عمل آمد؛ کنفرانس "تجاوز و دفاع" برگزار شد و این کنفرانس بهطور بسیار موفقی به بررسی مبانی حقوقی آنچه در جنگ تحمیلی به وقوع پیوسته بود، به عنوان یک تجاوز آشکار پرداخت و توانست نمونه و تجربهای برای جلوگیری از تجاوزات بعدی باشد.
وی یادآور شد: ما در طول هشت سال دفاع مقدس، استقامت بسیاری از خود نشان دادیم و تلاشهای زیادی انجام شد تا آتشبس را بپذیریم و سپس به مذاکره بپردازیم؛ اما ایران این پیشنهاد را نپذیرفت و تلاش کرد تا با اتکا به جوانان و نیروهای مسلح خود، دشمن را از خاک ایران اخراج کند. این توفیق بزرگی برای کشور ایران بود، به ویژه در زمانی که انقلاب تازه به وقوع پیوسته بود و دشمنان فکر میکردند که اوضاع به هم ریخته و میتوانند ایران را تجزیه کنند و به اهداف خود دست یابند. با ارادهای که مردم عزیز ما و جوانان غیور ما از خود نشان دادند، توانستند دشمن را از سرزمین ایران اخراج کنند.
خرازی: اتکا به خود، از وجوه مشترک جنگ ۸ ساله و ۱۲ روزه بود
خرازی در ادامه گفت: در جنگ ۸ ساله و جنگ ۱۲ روزه یک وجه مشابهی وجود دارد. در جنگ ۸ ساله، استقامت، انسجام و تابآوری مردم در برابر دشمن بود که به پیروزی انجامید. اراده و تصمیم و انگیزه نیروهای مسلح ما بود که در برابر دشمن ایستادند و از کشور دفاع کردند.
رئیس شورای راهبردی روابط خارجی افزود: در جنگ ۱۲ روزه هم میبینیم که به همین ترتیب بود؛ یعنی تابآوری و ایستادگی مردم، آن وجوه منسجمی که از ایران و از ایرانی نشان دادند، خیلی مؤثر بود؛ در حالی که دشمنان میخواستند کاری بکنند که فروپاشی در کشور رخ بدهد، ایرانیان در هر جا که بودند، چه در داخل و چه در خارج کشور، انسجام خودشان را در مخالفت با دشمن و مبارزه با دشمن بهخوبی نشان دادند.
وی ادامه داد: اتکا به خود، در جنگ ۸ ساله و جنگ ۱۲ روزه، باز از وجوه مشابه این دو جنگ بود. ما متکی به بیگانه نبودیم؛ در جنگ ۸ ساله متکی به خودمان بودیم و در جنگ ۱۲ روزه هم که دیدید کسی به ما کمک نکرد و تنها خودمان بودیم که از کشورمان دفاع کردیم.
در جنگ ۸ ساله متکی به نیروهای توانمند خودمان بودیم
رئیس شورای راهبردی روابط خارجی گفت: در جنگ ۸ ساله با اتکا به نیروهای توانمند خودمان توانستیم از سلاحهایی که از دوران رژیم گذشته باقی مانده بود به خوبی استفاده کنیم. کارشناسان و نیروهای آمریکایی زمانی که ایران را ترک کردند، تصور میکردند که ما نمیتوانیم از هواپیماها اف ۱۴ استفاده کنیم، ولی نیروهای زبده ایرانی توانستند از این هواپیماها به خوبی استفاده کنند؛ یعنی به اتکای خودمان بدون اینکه مشاوران خارجی حضور داشته باشند توانستیم از سلاحهای موجود استفاده کنیم.
وی یادآور شد: در همان دوران جنگ، کار تولید سلاح از جمله ساخت موشک شروع شد و تا به امروز که به عنوان یکی از قدرتهای موشکی دنیا محسوب میشویم ادامه دارد.
خرازی گفت: شباهت دیگری که بین این دو جنگ وجود داشت این بود که در دوران دفاع مقدس هشت ساله، سازمانهای بینالمللی هیچ اقدامی به نفع ایران نکردند و حتی قطعنامه ۵۹۸ را صادر کردند؛ در جنگ اخیر هم سازمان ملل هیچ کمکی به جمهوری اسلامی نکرد.
ایرانی تن به ذلت نمیدهد
رئیس شورای راهبردی روابط خارجی گفت: از این شباهتهای دو جنگ و این دو واقعه بزرگ نتیجهگیری حاصل میشود که ایرانی تن به ذلت نمیدهد و در برابر زور میایستد. ایرانی استقلال خود را با هیچ چیز مبادله نمیکند. ایرانی خوداتکاست و بر اساس شعار «ما میتوانیم» تلاش میکند که مشکلات را خود حل کند.
خرازی افزود: این را ما امروزه در تولید سلاح میبینیم که ما به اتکای نیروهای زبده خود توانستیم با تولید موشک و سایر سلاحها از خودمان دفاع کنیم. در عین حال، ایرانی وقتی که دست دوستی به سمتش دراز شود، آمادگی گفتوگو و صحبت دارد.
رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ادامه داد: چنانکه ما بعد از اینکه رژیم صدام ساقط شد و نیروهای داعش که خود ساخته آمریکاییها بودند و نزدیک بود که بغداد را سرنگون کنند، ما به کمک رفتیم، با اینکه ما با عراقیها قبلا در جنگ بودیم؛ لذا با وجود تمام اینها، در برابر دراز کردن دست دوستی ما مثبت برخورد کردیم و کمک کردیم و امروزه هم به همسایگان خود از جمله عراق کمک میکنیم.
باید موجودیت ایران انقلابی را بپذیرند
وی ادامه داد: همیشه این سوال مطرح میشود که مقاومت ایران در برابر زور و در برابر بیگانگان تا چه زمانی ادامه پیدا میکند؟ چند سال پیش در مجمع دوحه شرکت کرده بودم، عدهای از ایرانیانی که در اندیشکدههای مختلف مشغول فعالیت هستند از جمله ولی الله نصر در ملاقاتهایی دوجانبه سوال کردند که تا چه زمانی میخواهید به این روش مقاومتی خودتان ادامه دهید؛ من به او گفتم که تا زمانی که موجودیت ایران انقلابی را بپذیرند؛ چه خوششان بیاید چه خوششان نیاید، بالاخره باید این موجودیت را بپذیرند.
رئیس شورای راهبردی روابط خارجی افزود: اخیراً نصر مصاحبهای کرده و اظهار کرده است که ایرانیها در ۴۰ سال گذشته جامعه خودکفا، ماهر و با اعتماد به نفس ساختهاند و به همین دلیل توانستند در برابر تحریمها و فشارها تاب بیاورند. اینکه ولیالله نصر بهعنوان یک اندیشمند و کسی که در اندیشکدههای مختلف آمریکا فعال است، به این نتیجه رسیده، خوشایند و خیلی جالب است.
وی یادآور شد: او میگوید که حفاظت از استقلال و مقاومت در برابر فشار غرب، این دو ستون استراتژی ایرانی است. این مهم نشان میدهد که ایران با کسی سر استقلال خودش معامله نخواهد کرد و برخلاف کشورهایی که حاضرند استقلال خود را به حراج بگذارند، ایران هیچوقت تسلیم نخواهد شد.
خرازی گفت: این روحیه «ما میتوانیم» ایرانیان، که وقتی تصمیم بگیریم میتوانیم مشکلات خودمان را حل کنیم و میتوانیم در برابر بیگانگان و زورمداری دیگران ایستادگی بکنیم، این خود یک ارمغان از تأکید بر استقلال و تابآوری در برابر فشارهای بیگانگان است.