باشگاه خبرنگاران جوان - گزارشی مبنی بر وقوع تصادف میان یک دستگاه پژو، یک دستگاه پراید و یک عابر پیاده در جاده حبیبی، بریدگی درزیکلا نصیرایی امروز یکشنبه ۲۵ آبان به مرکز ارتباطات اورژانس اعلام شد.

پس از دریافت گزارش، تکنسین‌های پایگاه‌های گلیا، هتکه‌پشت و روشن‌آباد بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند و در کوتاه‌ترین زمان ممکن در صحنه حاضر شدند.

در این حادثه سه زن ۷۰، ۶۶ و ۴۸ ساله و دو مرد ۲۱ و ۵۹ ساله دچار آسیب‌دیدگی شدند که شامل مواردی از مولتی‌تروما و هدتروما بود.

پس از انجام اقدامات درمانی اولیه، مصدومان توسط تکنسین‌های اورژانس به بیمارستان‌های شهید بهشتی و شهید یحیی‌نژاد بابل منتقل شدند.

منبع:روابط عمومی اورژانس بابل