باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه مسابقات مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۶ در قاره اروپا، پرونده مسابقات گروه F بسته شد.

تیم ملی پرتغال در غیاب رونالدو که در بازی قبلی اخراج شد، در ورزشگاه راگائو شهر پورتو میزبان ارمنستان بود که با نتیجه عجیب ۹ بر ۱ به پیروزی رسید و به طور مستقیم راهی جام جهانی شد.

هفت دقیقه از بازی گذشته بود که پرتغال توسط رناتو ویگا به گل اول رسید ولی خیلی زود و در دقیقه ۱۸ غافلگیر شد و گل تساوی را دریافت کرد. ۱۰ دقیقه بعد از گل تساوی، راموس توانست گل دوم پرتغال را بزند و بسیار سریع هم گل سوم توسط نوس به ثبت رسید.

نوس در ادامه خودش گل چهارم را زد و قبل از پایان نیمه نخست برونو فرناندز از روی نقفطه پنالتی گل پنجم را زد تا پس از ۴۵ دقیقه طوفانی در دروگائو، پرتغال ۵-۱ برنده به رختکن برود.

در نیمه دوم برونو فرناندز دو گل دیگر زد تا هت تریک کند و ژائو نوس هم دیگر بازیکنی بود که توانست با زدن گل سومش در این نیمه، هت تریکش را کامل کند. چیکو کونسیسائو هم در دقیقه ۹۲ گل نهم را زد تا حسن ختامی باشد برای صعود دلچسب سلسائوی اروپا به جام جهانی.

در دیگر دیدار این گروه، جمهوری ایرلند به طور معجزه‌آسایی مجارستان را شکست داد و به پلی آف رسید.

ایرلند که تا پیش از این فیفادی امید چندانی به رسیدن به جام جهانی نداشت، در بازی قبلی موفق شد پرتغال قدرتمند را شکست دهد و در این مسابقه هم در خانه مجارستان فقط به برد برای دوم شدن در گروه و رسیدن به پلی‌آف احتیاج داشت. ایرنلد اگرچه خیلی زود پیش افتاد، اما مجارستان در همان نیمه اول کامبک زد و دو بر یک پیش افتاد. در ادامه ایرلند در دقایق ۸۰ و ۹۶ گلزنی کرد تا در ثانیه‌های پایانی، جای مجارستان و ایرلند در گروه عوض شود و ایرلند موفق شد راهی پلی‌آف شود. تروی پروت در این دیدار برای ایرلند هت تریک کرد تا فرشته نجات و ناجی ایرلندی‌ها لقب بگیرد.