متن پیام رئیسجمهور به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
درگذشت حاجیه خانم فاطمه حیدری نجف آبادی مادر بزرگوار شهیدان والامقام، قاسم، محمود و محمد علی معینی نجف آبادی را به خانواده گرامی ایشان و مردم شهید پرور استان اصفهان تسلیت عرض میکنم. این بانوی صبور در مقاطع حساس دفاع مقدس با ایمان راسخ و قلبی آکنده از ارادت به خاندان عصمت و طهارت علیهم السلام سه فرزند غیور خود را روانه جبهه جهاد و ایثار کرد و نام و یادی نیک از خود برجا گذاشت بی تردید، مقام چنین مادران فداکاری در فرهنگ دینی و ملی ما همواره بلندمرتبه و الهام بخش خواهد بود.
از درگاه خداوند متعال برای آن مادر مومنه علو درجات و همنشینی با فرزندان شهیدش و برای عموم بازماندگانش صبر و سلامتی طلب میکنم.
مسعود پزشکیان
رئیس جمهوری اسلامی ایران
منبع: پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری