رئیس‌جمهور در پیامی درگذشت مادر بزرگوار شهیدان والامقام قاسم، محمود و محمد علی معینی نجف آبادی را به خانواده ایشان و مردم استان اصفهان تسلیت گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان در پیامی با تسلیت درگذشت مادر بزرگوار شهیدان والامقام، قاسم، محمود و محمد علی معینی نجف آبادی نوشت: این بانوی صبور در مقاطع حساس دفاع مقدس با ایمان راسخ و قلبی آکنده از ارادت به خاندان عصمت و طهارت علیهم السلام سه فرزند غیور خود را روانه جبهه جهاد و ایثار کرد و نام و یادی نیک از خود برجا گذاشت. بی تردید، مقام چنین مادران فداکاری در فرهنگ دینی و ملی ما همواره بلندمرتبه و الهام بخش خواهد بود.

متن پیام رئیس‌جمهور به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

درگذشت حاجیه خانم فاطمه حیدری نجف آبادی مادر بزرگوار شهیدان والامقام، قاسم، محمود و محمد علی معینی نجف آبادی را به خانواده گرامی ایشان و مردم شهید پرور استان اصفهان تسلیت عرض می‌کنم. این بانوی صبور در مقاطع حساس دفاع مقدس با ایمان راسخ و قلبی آکنده از ارادت به خاندان عصمت و طهارت علیهم السلام سه فرزند غیور خود را روانه جبهه جهاد و ایثار کرد و نام و یادی نیک از خود برجا گذاشت بی تردید، مقام چنین مادران فداکاری در فرهنگ دینی و ملی ما همواره بلندمرتبه و الهام بخش خواهد بود.

از درگاه خداوند متعال برای آن مادر مومنه علو درجات و همنشینی با فرزندان شهیدش و برای عموم بازماندگانش صبر و سلامتی طلب می‌کنم.

مسعود پزشکیان

رئیس جمهوری اسلامی ایران

منبع: پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

برچسب ها: مسعود پزشکیان ، رئیس جمهوری ، مادر شهدا
خبرهای مرتبط
پزشکیان: تشکیل سازمان بهینه‌سازی قدمی عملی برای رفع ناترازی و سامان‌دادن یارانه‌هاست
از سوی رئیس‌جمهور صورت گرفت:
ابلاغ قانون همکاری ریلی بین ایران و ترکیه
پزشکیان در شورای راهبردی وزارت دفاع:
ظرفیت‌های وزارت دفاع و نیرو‌های مسلح می‌تواند کمک بزرگی به ساماندهی ناترازی‌ها کند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
خطای مجدد رژیم صهیونیستی جنگ دوم نیست بلکه جنگ پایانی است/ نابودی صهیونیست‌ها به‌‎دست خودشان محقق می‌شود
عراقچی: درخواست از ایران برای مذاکره مجدداً آغاز شده است/ دیپلماسی همچنان راهکار نهایی است
صفحه نخست روزنامه‌ها - یکشنبه ۲۵ آبان
آژانس برای نظارت بر تأسیسات هسته‌ای مورد حمله واقع شده ایران باید رویه داشته باشد
خطیب‌زاده: آمریکا برای یک مذاکره نتیجه محور آماده نیست
هیچ استعفایی در دولت مطرح نیست
بقائی: با حمله به ایران، نمی‌توان به فرآیند مذاکره دیگر دل بست
عراقچی: ایران به دنبال منطقه‌ای قوی و مبتنی بر فهم مشترک، برادری و صلح است
ظرفیت‌های وزارت دفاع و نیرو‌های مسلح می‌تواند کمک بزرگی به ساماندهی ناترازی‌ها کند
فرمانده کل ارتش: به طور مستمر ارتقاء مولفه‌های قدرت دفاعی را دنبال می‌کنیم
آخرین اخبار
خرازی: قانون‌مداری در جهان امروز تبدیل به زورمداری شده است
تاکید وزیر کشور بر لزوم تدوین برنامه‌های منسجم و هماهنگ برای ساماندهی آسیب‌های اجتماعی
پرداختی‌ها باید مبتنی بر عملکرد واقعی باشد
قالیباف: ایران از تصمیمات ملی در لبنان حمایت می‌کند
غریب‌آبادی: افزایش ظرفیت هسته‌ای آمریکا فاجعه‌بار است
عارف: ایران بهترین مسیر ترانزیتی برای کشور‌های محصور در خشکی است
نگاهداری: هزینه تاخیر تصمیم‌گیری درباره بانک آینده، ۳۸۰همت افزایش یافت
هیچ استعفایی در دولت مطرح نیست
ظرفیت‌های وزارت دفاع و نیرو‌های مسلح می‌تواند کمک بزرگی به ساماندهی ناترازی‌ها کند
ابلاغ قانون همکاری ریلی بین ایران و ترکیه
بقائی: با حمله به ایران، نمی‌توان به فرآیند مذاکره دیگر دل بست
رحیمی مظفری: مسئولان آرامش مردم را با سخنان نسنجیده بر هم نزنند
فرمانده کل ارتش: به طور مستمر ارتقاء مولفه‌های قدرت دفاعی را دنبال می‌کنیم
آژانس برای نظارت بر تأسیسات هسته‌ای مورد حمله واقع شده ایران باید رویه داشته باشد
خطیب‌زاده: آمریکا برای یک مذاکره نتیجه محور آماده نیست
وزیر خارجه با معاون سیاسی رئیس مجلس لبنان دیدار کرد
معاون اول رئیس‌جمهور به روسیه سفر می‌کند
عراقچی: درخواست از ایران برای مذاکره مجدداً آغاز شده است/ دیپلماسی همچنان راهکار نهایی است
تعهد ارزی سنوات گذشته شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران رفع شد
عراقچی: ایران به دنبال منطقه‌ای قوی و مبتنی بر فهم مشترک، برادری و صلح است
صفحه نخست روزنامه‌ها - یکشنبه ۲۵ آبان
خطای مجدد رژیم صهیونیستی جنگ دوم نیست بلکه جنگ پایانی است/ نابودی صهیونیست‌ها به‌‎دست خودشان محقق می‌شود
مهاجرانی: هرگونه خطای دشمن، با پاسخ شدیدتر مواجه می‌شود
پزشکیان: تشکیل سازمان بهینه‌سازی قدمی عملی برای رفع ناترازی و سامان‌دادن یارانه‌هاست
پزشکیان: کتاب و کتابخوانی گره از مشکلات می‌گشاید
تماس تلفنی پزشکیان با استاندار سیستان و بلوچستان؛ پیگیری آخرین جزئیات پروژه‌های عمرانی
رویکرد سازمان انرژی اتمی بر سیاست «در‌های باز، نوآوری‌های باز» متمرکز است