معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری گفت: بر اساس مصوبه اخیر کمیته انتقال محکومین وزارت دادگستری، شرایط و امکان انتقال ۳۸۰ نفر از محکومین افغانستانی به کشورشان مهیا شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - عسکر جلالیان، معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری با سرپرست سفارت افغانستان در تهران دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

جلالیان در این دیدار با استناد به موافقتنامه انتقال محکومین منعقده بین دو کشور، ضمن تاکید بر تسریع در انتقال همه محکومان، اظهار داشت: محکومین افغانستانی عمدتا به دلیل ارتکاب جرایم غیرسازمان‌یافته محکوم شده‌اند لذا می‌توان در انتقال آنان به کشورشان برای گذران باقیمانده دوران محکومیت تسریع کرد.

وی گفت: بر اساس مصوبه اخیر کمیته انتقال محکومین وزارت دادگستری، شرایط و امکان انتقال ۳۸۰ نفر از محکومین افغانستانی به کشورشان مهیا شده است.

سرپرست سفارت افغانستان نیز در این دیدار اظهار امیدواری کرد روند انتقال محکومین افغانستانی به کشورشان طبق روال گذشته ادامه یابد.

منبع: وزارت دادگستری

