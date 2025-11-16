باشگاه خبرنگاران جوان؛زهره شعبانی -مراسم رونمایی از ۴۰ جلد کتاب کارگروه «تجربهنگاری فرهنگی ـ تبلیغی» عصر امروز در پژوهشکده تبلیغی فرهنگی باقرالعلوم قم برگزار شد. این آیین با حضور رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم، جمعی از نویسندگان، فعالان فرهنگی و پژوهشگران همراه بود.
در این مراسم، حجتالاسلاموالمسلمین موسوی، رئیس پژوهشکده باقرالعلوم، با تأکید بر اهمیت این آثار گفت: تبدیل تجربیات موفق انقلاب اسلامی به دانش قابل تکثیر، ضرورتی انکارناپذیر است.
حوزه تبلیغی ما سرشار از سرمایههای تجربی است
او افزود: بخش عمدهای از محتوای نظری تولید شده در حوزهها، قابلیت اجرا در محیطهای عملی را ندارد و ما هنوز نتوانستهایم تجربههای گسترده انقلاب اسلامی را به دانش تجربی تبدیل کنیم.
او با اشاره به خلأ موجود در بهرهگیری از سرمایههای بومی، تصریح کرد: در اداره امور، ناچاریم ساختارهای غربی را بدون بومیسازی وارد کنیم؛ در حالی که حوزه تبلیغی ما سرشار از سرمایههای تجربی است.
باید تجربیات به چارچوب نظری قابل تکثیر تبدیل شوند
رئیس پژوهشکده باقرالعلوم روند شکلگیری کارگروه تجربهنگاری از سال ۱۳۹۸ را تشریح کرد و گفت: از مجموع ۲۳۵ سوژه بررسیشده، ۷۴ مورد تأیید شد. تاکنون ۲۸ اثر چاپ شده، ۲۳ اثر در شرف چاپ است و در مجموع ۴۱ اثر منتشر یا آماده انتشار داریم. همچنین ۱۸ طرحنامه در حال اقدام است که این روند به یک خط تولید علمی تبدیل شده است.
او چهل نویسنده توانمند در الگوسازی و استخراج دانش ضمنی را مهمترین سرمایه این مجموعه دانست و تأکید کرد: هدف ما فراتر از تاریخ شفاهی و خاطرهنگاری است؛ باید تجربیات به چارچوب نظری قابل تکثیر تبدیل شوند.
ضرورت الگوسازی از شخصیتهای اثرگذار
حجتالاسلام موسوی با اشاره به شخصیتهای برجستهای، چون حجتالاسلام قرائتی گفت: اینکه ایشان را یک پدیده بینظیر میدانیم، نشان میدهد هنوز نتوانستهایم چنین تجربههایی را به الگوهای تکرارپذیر تبدیل کنیم. انقلاب اسلامی نیازمند تولید انبوه شخصیتهای اثرگذار است و این امر تنها با دانش تحقیقاتی مبتنی بر تجربه آزمودهشده محقق میشود.