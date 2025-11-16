فرماندار چالوس با اشاره به وقوع آتش سوزی در عرصه های جنگلی روستای "الیت" مرزن آباد، گفت: برای جلوگیری از گسترش دامنه نفوذ آتش، ا۶ گروه پیاده به همراه تجهیزات کامل به محل حادثه اعزام شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان _ یحیی یوسف پور شامگاه یکشنبه در جلسه ستاد مدیریت بحران شهرستان چالوس گفت: با برنامه ریزی صورت گرفته، ۲ فروند بالگردهای امدادی در محل آتش سوزی در جنگل های الیت مرزن آباد استقرار یافتند و بالگرد سوم نیز فردا برای پشتیبانی بیشتر به منطقه اعزام خواهد شد.

وی اظهار داشت: از صبح امروز ۶ گروه عملیاتی متشکل از نیروهای منابع طبیعی شهرستان، نیروهای اعزامی از اداره کل و شهرستان‌های همجوار، تیم‌های هلال‌احمر، ماموران محیط‌ زیست چالوس و مناطق همجوار، به همراه مردم محلی و کوهنوردان داوطلب، به منطقه دچار حریق در جنگل‌های الیت اعزام شده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: گروه‌های عملیاتی و عوامل هوایی تا اطفای کامل حریق به صورت شبانه‌روزی در منطقه مستقر خواهند بود.

این مقام مسوول تصریح کرد: رئیس سازمان مدیریت بحران کشور دستور داده است که بالگردها تا اطفای کامل حریق در منطقه باقی بمانند و عملیات هوایی به صورت مستمر، همراه با نیروهای زمینی در حال انجام است.

فرماندار چالوس اظهار کرد: با به کارگیری سه فروند بالگرد، بی شک کار مهار آتش سوزی با سرعت بیشتری ادامه خواهد یافت تا از گسترش دامنه نفوذ آن نیز جلوگیری شود.

نماینده عالی دولت در شهرستان چالوس با اشاره به شرایط دشوار ارتفاعات و صعب‌العبور بودن منطقه گفت: در برخی نقاط شیب‌ها به ۱۰۰ درصد می‌رسد و دسترسی نیروی انسانی با دشواری زیادی همراه است، بنابراین هماهنگی‌های لازم با استانداری مازندران و مسوولان کشوری انجام شد تا بالگردها تا اطفای کامل آتش در محل حادثه استقرار داشته باشند.

یوسف پور گفت: از صبح امروز چندین گروه عملیاتی به منطقه اعزام شده‌اند و دستگاه‌های امدادی و نیروهای بومی و محلی در حال تلاش برای کنترل آتش هستند و با ورود بالگردها، عملیات آبپاشی از بالا نیز آغاز شده و انتظار داریم سرعت مهار آتش به‌طور قابل توجهی افزایش یابد.

منبع ایرنا